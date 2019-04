Un barrage menace de se rompre sur la rivière Rouge

Cette centrale est munie d'un barrage conçu pour supporter une crue millénale, donc une crue qui survient une fois en 1000ans. Et on a déjà atteint ce niveau-là et on sait que dans les 24 prochaines heures, on aura beaucoup de précipitations. Donc nous sommes placés devant une situation devant laquelle on sait qu'il aura davantage d'eau que ce pourquoi le barrage a été conçu en matière de capacité maximale de rétention , a expliqué Francis Labbé, responsable des affaires publiques pour Hydro-Québec.

Les autorités n'ont donc pas d'autre choix que d'évacuer les résidents se trouvant dans la zone à risque d'être inondée si le barrage ne tient pas. Le ministère de la Sécurité publique a publié une « alerte de risque de rupture de barrage » vers 15 h.

Le ministère de la Sécurité publique du Québec a identifié une zone visée par une évacuation en raison d'un risque de rupture de barrage, près de Grenville-sur-la-Rouge. Photo : Sécurité publique Québec

Il y aura une vague si jamais il y a rupture. Francis Labbé, responsable des affaires publiques pour Hydro-Québec

Le scénario catastrophe reste toutefois hypothétique, a assuré M. Labbé.

J'ai parlé à des ingénieurs, il y a quelques instants, qui me disaient qu'ils avaient pleinement confiance que les ouvrages allaient être capables de tenir le coup. Mais comme on est devant une incertitude, on ne peut pas prendre de risque avec la sécurité des gens , a-t-il dit.

Le ministère de la Sécurité publique précise que, si vous êtes dans la région affectée, il faut évacuer immédiatement : Évitez les endroits près des rivières, les vallées et les zones basses;

Suivez les consignes des autorités locales.

Par ailleurs, l'autoroute 50 a été rouverte à la hauteur de la route 148, près de Lachute, après avoir été fermée en milieu d'après-midi. Si la situation s’aggrave, elle pourrait être fermée à nouveau.

On suit de près le niveau et le débit des eaux. Si ça peut causer un danger pour la sécurité des usagers de la route, c’est là qu’on peut intervenir pour fermer une route , a indiqué Martin Girard, porte-parole du ministère des Transports du Québec.