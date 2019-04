La saison de collecte des résidus domestiques dangereux est commencée dans la province

Les résidus domestiques dangereux englobent les produits chimiques, inflammables, corrosifs ou toxiques.

Cela comprend, par exemple, la peinture, les engrais, les bombes aérosol, les piles, les ampoules électriques et les bouteilles de propane, comme l'explique la directrice des développements de programme et de la livraison à la Ville de Regina, Janet Aird.

« Nous encourageons les résidents à se débarrasser de leurs résidus dangereux d’une manière sécuritaire et responsable. Nous espérons qu’ils profiteront de ces jours de collecte de résidus domestiques dangereux », dit-elle.

Mme Aird explique que, pour certains résidus domestiques dangereux, les journées de collecte saisonnière constituent la seule option pour s'en débarrasser de façon responsable. Le site Internet de la Ville donne des conseils pour les entreposer de façon sécuritaire en attendant les journées de collecte.

Les journées de collecte, il est souhaitable que les produits soient bien identifiés, si possible avec l’étiquette d’origine. Il est important de ne pas mélanger les produits. Aucun contenant n’est retourné au moment du dépôt des résidus.

De plus, certains résidus, comme les appareils électroniques, ne sont pas acceptés durant ces journées de collecte. La liste des déchets acceptés est en ligne sur le site de la Ville de Regina.

En 2018, la Ville a collecté 77 tonnes de résidus domestiques dangereux durant trois week-ends de collecte. Le site de collecte a enregistré plus de 2000 visites de véhicules venant y déposer des produits la même année.

Dates de collecte de résidus dangereux pour certaines villes de la province

Regina

Les 26 et 27 avril, 24 et 25 mai, 21 et 22 juin, 21 septembre et 26 octobre

Saskatoon

Saskatoon a déjà organisé une première journée de collecte le 7 avril.

La prochaine date est le dimanche 5 mai, de 9 h à 15 h 30, au centre municipal situé au 57, Valley Road.

Autres journées de collecte de résidus domestiques dangereux pour cette année : 2 juin, 7 juillet, 11 août, 8 septembre, 6 octobre et 3 novembre

Swift Current

Dimanche 12 mai, de 9 h à 15 h, au stationnement de parc Kinetic, 17e avenue Sud-Est

Weyburn

Samedi 8 juin, de 9 h à 15 h, à la cour des travaux publics au sur la 16e rue Nord-Est

Moose Jaw

Samedi 24 août, de 9 h à 15 h, au Complexe de la ville, rue High Ouest

Prince Albert

Samedi 14 septembre, de 9 h à 15 h, au Old City Yards, 6e Avenue Est