Plus d’argent pour les services aux aînés

Les représentants d'organismes pour aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent voir plus grand grâce à l'augmentation du financement accordé à la Table de concertation des aînés.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a annoncé une hausse immédiate de 20 % de la subvention qui atteindra 400 000 $ d'ici cinq ans avec l’indexation.

Au total, les 18 Tables régionales de concertation des aînés recevront 7,7 millions de dollars d’ici 2023.

La présidente de la Table de concertation des aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nicole Bolduc-Dubois, y voit là une façon de voir plus grand à l’avenir.

Cet argent-là va nous permettre d’avoir un peu de personnel et de se payer des services professionnels. Nous sommes tous des bénévoles qui ne peuvent pas se déplacer partout et qui ne sont pas des experts , a mentionné Mme Bolduc-Dubois.

La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés reçoit d’ailleurs une subvention de plus de 900 000 $, qui permettra justement d’embaucher un directeur général à temps plein.

Reconnaissance du travail accompli

Plusieurs représentants d’organismes régionaux estiment que la hausse de financement est une reconnaissance du travail accompli au cours des années passées.

On a notamment mis en place un chantier sur le vieillissement de la population qui nous a permis de rédiger un portrait de la situation dans la région. Avec ces données régionales, on a pu cibler des actions, notamment au niveau de l’emploi pour les travailleurs plus âgés , rappelle le directeur général de la FADOQ, Patrice St-Pierre.

La Table de concertation des aînés est aussi responsable d’évaluer les projets soumis par les organismes membres qui souhaitent être financés par le gouvernement du Québec.

Le regroupement est aussi celui qui octroie le Prix hommage aux aînés et qui organise les célébrations de la journée internationale des personnes âgées.