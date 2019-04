Hydrocarbures et travaux bannis dans les aires marines protégées au Canada

L'industrie pétrolière et gazière n'est plus la bienvenue dans les aires marines de conservation du Canada, et les environnementalistes canadiens en sont ravis. Le ministre des Pêches, Jonathan Wilkinson, a dévoilé jeudi de nouvelles normes pour les aires marines protégées au Canada, interdisant totalement les activités pétrolières et gazières, ainsi que l'exploitation minière, le déversement des déchets et le chalutage de fond.