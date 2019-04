Au début du mois d’avril, le Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke a réclamé le départ de Marie-France Bélanger.

Ça m’a surpris et pas mal de monde aussi. Des différents ça existe entre nous, on n’a pas toujours le même point de vue et la même manière de voir les choses, mais généralement on est capable de s’en parler […] cette fois-ci ça ne s’est pas passé comme ça pour toute sorte de raisons , a avoué Marie-France Bélanger.

Après quelques semaines passées à réfléchir, la dirigeante a choisi de garder son poste.

Je me sens en pleine légitimité de continuer à exercer mes fonctions. J’ai des appuis très solides à l’interne, j’ai un appui sans réserve de mon conseil d’administration, d’instances comme le syndicat du personnel de soutien et du personnel professionnel et j’ai eu de nombreux appuis d’enseignants , a révélé Marie-France Bélanger.

La directrice générale affirme également avoir reçu l’appui du ministre caquiste de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge.

J’ai encore le goût de travailler pour le Cégep. J’ai encore la capacité de diriger cette organisation-là et je veux le faire. Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep de Sherbrooke

Excédé des compressions et du « malfinancement » du Cégep , le Syndicat a soutenu début avril que ses membres ne croyaient plus que la directrice était la personne en mesure d'amener le Cégep à se revaloriser. Marie-France Bélanger avait alors pris congé quelques semaines pour faire le point sur son avenir.

J’avais besoin de réfléchir à tout ça, le choc a été quand même important pour moi. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’on fait au Cégep de Sherbrooke, je voulais m’assurer que la décision que je prends soit entièrement réfléchie, pour moi et pour le Cégep , a soutenu Marie-France Bélanger.



236 professeurs avaient du même souffle dénoncé l’incapacité des cégeps du Québec « à défendre le réseau » dans une lettre ouverte publiée au début du mois.

Pour sa part, le conseil d’administration du Cégep avait rejeté la demande de licenciement et réitéré sa confiance envers la dirigeante.