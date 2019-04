Le fonctionnaire qui mène une enquête sur des employés de Winnipeg quitte son poste

Dans un courriel envoyé au maire de Winnipeg, Brian Bowman, ainsi qu’aux autres élus du conseil municipal, le directeur général de la Ville, Doug McNeil, indique que Robert Kirby a accepté une offre d’emploi en dehors du Manitoba.

« On est déçus que Robert [Kirby] soit sur le départ, et j’espère que vous vous joindrez tous à moi pour lui souhaiter le meilleur dans ses projets », a écrit Doug McNeil.

Robert Kirby, qui est le gestionnaire des relations de travail à la Ville de Winnipeg, conduit actuellement une vaste enquête sur les départements de la propriété et de la planification concernant des allégations selon lesquelles des employés feraient des activités personnelles pendant leurs heures de travail. Les allégations avaient été révélées par le Winnipeg Free Press, qui se basait sur un rapport d’un groupe d’enquêteurs privés payés par une source inconnue.

Jusqu’à présent, près de 70 employés ont été questionnés afin de déterminer si les allégations avancées par les enquêteurs privés avaient une quelconque base concrète.

Doug McNeil souhaite que Robert Kirby finisse l’enquête avant son départ, effectif le 24 mai.

« Les enquêtes initiales sont presque terminées et on est confiants que Robert sera en mesure de conclure ce travail avant son départ et que les équipes dans son département seront en mesure de prendre la suite, si besoin », indique M. McNeil.

Au cours des deux ans pendant lesquels Robert Kirby a travaillé à la Ville, il a négocié six contrats avec des syndicats et participe aux négociations avec le syndicat des chauffeurs d’autobus.