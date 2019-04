Les jeunes fransaskois LGBTQ2+ profiteront d’un nouveau centre communautaire à Regina

L’acronyme LGBTQ2+ signifie lesbienne, bisexuel, gai et trans, queer et bispirituel.

Le nouveau centre communautaire Espace, situé au 2139, rue Alberta à Regina, a pour mission de permettre aux jeunes LGBTQ2+ en Saskatchewan de faire du bénévolat dans leurs communautés et de créer un réseau de jeunes queer, trans et leurs alliés dans toute la province , souligne le Centre UR Pride.

Raphaële Frigon, directrice des programmes du réseau SaskQTY Photo : Radio-Canada

Ce projet vise à montrer aux Canadiens que les jeunes trans et queer sont irremplaçables et importants pour leurs communautés. Raphaële Frigon, directrice des programmes du réseau SaskQTY

Les jeunes seront entre autres conviés à participer à des ateliers sur le leadership, la défense des droits et le réseautage politique.

Briser l’isolement des jeunes LGBTQ2+

Les jeunes LGBTQ2+ vivent des défis uniques en matière d’isolement social, soutient la directrice des programmes du réseau SaskQTY, Raphaële Frigon.

Ceux-ci connaissent également des taux de chômage et de sous-emploi parmi les plus élevés au pays, révèle Jacq Brasseur, directrice générale du Centre UR Pride.

Leur difficulté à développer leurs compétences dans un environnement sain et inclusif expliquerait la situation, selon Jacq Brasseur.

Le réseau SaskQTY estime que plus des trois quarts (77 %) des jeunes trans âgés de 14 à 18 ans dans les Prairies ont fait l’objet de commentaires non consentis, de moqueries ou de gestes sexuels non désirés, et la moitié d’entre eux (50 %) ont fait une tentative de suicide au cours de la dernière année.