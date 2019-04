Cenovus rejette une proposition sur la réduction des gaz à effet de serre

La proposition, mise de l'avant par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ), aurait exigé que Cenovus respecte des cibles à moyen et à long terme pour ses émissions directes et indirectes de méthane et d'autres GES liées à l'exploitation.

Parmi les actionnaires de l'entreprise, 89 % ont rejeté la proposition lors de l'assemblée générale annuelle à Calgary, mercredi.

Les règles auraient été trop « prescriptives », a déclaré le président directeur général de Cenovus, Alex Pourbaix, après le vote.

Au début du mois d'avril, l'entreprise avait recommandé à ses investisseurs de dire non à la proposition « trop exigeante » du Québec.

« Je veux être clair : si nous avons suggéré de voter contre la proposition, ce n'est pas parce que nous ne valorisons pas la performance écologique. C'est plutôt pour sa nature normative », a précisé Alex Pourbaix.

Les défenseurs de la proposition n'ont pas été surpris par les résultats du vote. Mais le travail n'est pas fini et ce dossier surgira à nouveau, soutient l'analyste principale de l'association qui a travaillé auprès du FTQ.

Il faut continuer de regarder au-delà des résultats. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le changement du climat n'est pas près de s'arrêter. Laura Gosset de l'Association des actionnaires pour la recherche et l'éducation

« Nous sommes préoccupés et nous voulons encore savoir ce que l'entreprise envisage de faire pour diminuer ses émissions de carbone », ajoute-t-elle.

Le texte de la proposition soulignait « l'incohérence » du producteur de sables bitumineux quant à la divulgation de ses cibles de réduction d'émissions de GES.

Il suggérait que Cenovus avait renoncé à sa promesse de 2016 de réduire de 33 % l'intensité de ses émissions totales de GES en amont d'ici 2026.

Avec des informations de la Presse canadienne