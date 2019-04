Coup de pouce financier pour favoriser l'accès aux sentiers pédestres

Plusieurs sentiers pédestres et sites de plein air seront mis à niveau grâce des investissements du gouvernement du Québec.

Au total, 6 millions de dollars sont octroyés à 73 projets partout au Québec.

L’annonce a été faite jeudi matin à Bromont par la ministre déléguée à l’Éducation et à la Condition féminine, Isabelle Charest.

La ministre Isabelle Charest estime que cette annonce démontre que le gouvernement du Québec a à coeur le développement de l’ensemble des régions. Ça sert deux objectifs premiers. De rendre l'activité physique accessible aux plus de gens possible et de profiter du plein air, qu'on sort dehors, qu'on va respirer, qu'on va faire des activités à la hauteur des moyens de chacun. C'est une façon de démocratiser le sport , a-t-elle dit.

La Ville de Bromont procédera sous peu à la mise à niveau de ses sentiers récréatifs afin d’améliorer l’offre d’activités quatre saisons.