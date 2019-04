Un album posthume de Prince sortira en juin

Originals contiendra 15 chansons, dont Nothing Compares 2 U, le tube no 1 de Sinead O’Connor, The Glamorous Life, chanson signature de Sheila E. qui s’est hissée parmi les 10 chansons pop les plus populaires, et You’re My Love, de Kenny Rogers, que Prince avait écrite en 1986 sous le nom d’emprunt Joey Coco.

L’album sera d'abord offert le 7 juin en exclusivité sur la plateforme de diffusion Tidal, lancée par Jay-Z, pour une durée de deux semaines. Cette date aurait dû être celle du 61e anniversaire de l’artiste. L’album sera ensuite offert sur les autres plateformes, dont Spotify et Apple Music, à compter du 21 juin.

Jay-Z a participé à la sélection des morceaux de l’album, de pair avec le directeur musical américain de renom Troy Carter, qui fait partie de la succession de Prince.

Presque toutes les chansons de l’album sont inédites : 14 des 15 chansons n’ont jamais été diffusées.

Originals comprend aussi Jungle Love, popularisée par The Time, et Manic Monday, du groupe The Bangles.