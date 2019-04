Traités internationaux : la Fédération des Nations autochtones souveraines sollicite l'aide de l'ONU

Le chef de la FSIN, Bobby Cameron, dit s’être entretenue avec le chef de la Première Nation Kahkewistahaw, Evan Taypotat. Celui-ci représentait la FSIN au Forum permanent des Nations unies sur les questions autochtones.

Protection des droits ancestraux

Le commissaire aux traités internationaux pourrait remédier pacifiquement aux violations des traités autochtones et permettre l’autonomisation des Premières Nations en s’appuyant sur les droits issus des traités, souligne le chef Taypotat.

Les peuples des Premières Nations doivent se rassembler pour protéger leurs territoires ancestraux [...], que ce soit en ce qui concerne la protection des cimetières autochtones ou des étendues d’eau à Standing Rock ou de s’opposer à la construction d’un terrain de golf à Oka. Evan Taypotat, chef de la Première Nation Kahkewistahaw et représentant de la FSIN au Forum permanent des Nations unies sur les questions autochtones

Garde d’enfants autochtones

Le chef Taypotat a également interpellé les Nations unies à intervenir et à ne pas ménager ses efforts pour reprendre en charge la garde d’enfants autochtones placés en familles d’accueil.

Autant les gouvernements provinciaux que les parents non autochtones d’enfants autochtones échouent de la même façon. Ces enfants risquent davantage d'abandonner l'école, d'aller en prison et de se suicider [...] Ils sont ensuite abandonnés et se trouvent dans la rue, à l’âge de 21 ans. Ça me brise le cœur , soulève Evan Taypotat.

Le chef de la FSIN déplore le triste historique de la province lié au traitement des enfants et des familles issues des Premières Nations, en citant entre autres l’épisode des pensionnats autochtones.

Ils ont volé des générations d'enfants. Bobby Cameron, chef de la FSIN

Il critique aussi le fait que certaines des politiques mises en place existent toujours aujourd'hui. Le gouvernement fédéral souhaite adopter une loi pour transférer le contrôle de la protection de l'enfance aux peuples des Premières Nations.

Le vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, David Pratt, estime que le gouvernement du premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, opte pour le statu quo en matière de protection de l'enfance, afin de préserver les emplois des travailleurs sociaux.



Au Canada, les enfants autochtones représentent 7,7 % de la population d'enfants au pays, mais ils comptent pour 52 % des enfants placés en famille d’accueil.