L'humoriste Aziz Ansari bientôt en spectacle à Montréal

Le comédien et humoriste américain Aziz Ansari, connu pour avoir joué dans les séries Master of None et Parcs et Loisirs (Parks and Recreation), sera en spectacle à Montréal le 20 juin prochain.

L’artiste de 36 ans donnera une représentation de son spectacle de stand-up Road to Nowhere à la Place des Arts. Les billets sont déjà en ligne sur le site de Just for laughs.

Après s’être fait connaître en jouant dans la série Parcs et Loisirs (Parks and Recreation), Aziz Ansari a obtenu plusieurs rôles au cinéma et a lancé Master of None sur Netflix en 2015; une série qu’il coécrit et qu’il coproduit et dans laquelle il interprète le personnage principal.

Aziz Ansari dans « Master of None ». Photo : Associated Press / Netflix

En 2018, il a remporté un Golden Globe pour sa performance dans Master of None.