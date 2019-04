À l'aube de son assemblée annuelle, Bombardier abaisse ses prévisions

Une semaine avant la tenue de son assemblée annuelle des actionnaires, Bombardier a réservé une mauvaise surprise aux investisseurs en abaissant ses prévisions, notamment à cause de problèmes de production au sein de sa division ferroviaire.

Annoncée jeudi, cette nouvelle a fait plonger le cours de l'action du constructeur d'avions et de trains à la Bourse de Toronto, qui a abandonné plus de 19 % en début de séance. En avant-midi, le titre se négociait à 2,55 $, en recul de 12,67 %.

La multinationale a entamé la quatrième année de son plan de redressement qui doit culminer en 2020 et lui permettre notamment d'afficher un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards de dollars américains.

Pour l'exercice 2019, l'entreprise établie à Montréal s'attend à générer des revenus de 17 milliards, soit 1 milliard de moins que prévu. Les recettes devraient être inférieures de 750 millions du côté de Bombardier Transport.

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements devrait osciller entre 1,5 milliard et 1,65 milliard de dollars américains, par rapport à la fourchette précédente, dévoilée en décembre, variant entre 1,65 milliard et 1,8 milliard.

Par voie de communiqué, le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, a voulu calmer le jeu, soulignant que la direction de la division transport « optimise » les activités afin « d'exécuter » le carnet de commandes.

Bien que ce processus pose des défis, les assises et le potentiel de croissance de [Bombardier] Transport demeurent très solides. Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier

La révision des perspectives survient alors que l'accélération de la production n'est pas aussi rapide qu'on l'anticipait sur d'importants contrats ferroviaires, qui n'ont pas été précisés.

De plus, le calendrier de livraison d'avions pèsera sur le premier trimestre, mais M. Bellemare a bon espoir que la situation se résorbe.

S'il s'attend à voir Bombardier redresser la barre, Walter Spracklin, de RBC Marchés des capitaux, s'est montré surpris que l'on abaisse les prévisions aussi rapidement – quatre mois après la journée des investisseurs.

« Nous croyons que cela amplifie l'incertitude et la prévisibilité entourant les activités de l'entreprise », a écrit l'analyste dans une note, où il ajoute que la crédibilité de la direction est en jeu.

Bombardier dévoilera ses résultats du premier trimestre le 2 mai, avant son rendez-vous annuel. La société anticipe des revenus d'environ 3,5 milliards, ce qui est largement sous la prévision de 4,03 milliards des analystes sondés par Thomson Reuters Eikon.