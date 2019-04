Les riverains du fleuve Saint-Laurent sur le qui-vive

Les résidents riverains du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Pierre vivent des heures tendues en attendant le point culminant de la crue des eaux, attendu jeudi soir.

La Sécurité civile a cependant révisé à la baisse ses prévisions pour la hausse du niveau de l’eau du lac Saint-Pierre. Alors qu’elle prévoyait hier un niveau maximal de 3,92 mètres, elle envisage maintenant un pic du niveau à 3,75 mètres pour jeudi soir, vers 22 h.

Mais il va y avoir beaucoup de précipitations dans les prochains jour s, a signalé Bernard Létourneau, qui est conseiller en sécurité civile. Les prévisions vont être à la hausse pour dimanche, alors qu’on attend un niveau de 3,83 mètres.

Les précipitations prévues à compter de vendredi risquent de compliquer davantage la situation. Environnement Canada prévoit que de 20 à 50 mm de pluie sont attendus le long de la vallée du Saint-Laurent dans les prochains jours.

Le niveau attendu du lac Saint-Pierre est plus élevé que lors des inondations de 2017. Le niveau du lac Saint-Pierre avait alors atteint 3,54 mètres.

405 maisons inondées en Mauricie et au Centre-du-Québec

Le plus récent bilan provincial des conséquences de la crue des eaux fait état de 289 maisons inondées et 499 maisons isolées en Mauricie. Les municipalités de Louiseville et Maskinongé sont particulièrement touchées, selon ces données.

Sur le rang de la Rivière Sud-Ouest, à Maskinongé, des riverains disent être plus inondés qu’en 2017. Photo : Radio-Canada / Maude Montembeault

Pour le moment, le moral est encore bon , assure le maire de Maskinongé, Roger Michaud. Quatre secteurs de la municipalité sont aux prises avec des inondations.

De l’autre côté du fleuve, le plus récent recensement dénombre 116 résidences inondées et 160 résidences isolées au Centre-du-Québec. La plupart d’entre elles se trouvent à Nicolet à Bécancour.