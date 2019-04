TransLink dévoile les 10 trajets qui ont suscité le plus de plaintes

Le trajet de l'autobus 319 entre la station Scott Road et Newton Exchange à Surrey et Delta a reçu le plus de plaintes des passagers en 2018, dévoile la Société de transport en commun du Grand Vancouver, TransLink.

Selon TransLink, la majorité des 30 000 plaintes qu’elle a reçue l’an dernier concerne des autobus bondés. Le trajet 319 est au deuxième rang des trajets qui ont connu la plus grande augmentation de passages l’an dernier. Elle a enregistré 1,23 million de passages de plus, soit une augmentation de 24 % comparativement à 2017.

Pour sa part, le trajet 410 entre Richmond et New Westminster, qui se trouve au 3e rang des trajets qui ont reçu le plus de plaintes, était au 12e rang des trajets les plus achalandés l’an dernier avec près de 6 millions de passages.

L'autobus 116 était bondé à l'heure de pointe un mercredi. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

« Certains trajets comme le 319, le 116 et le 49 ont la plus grande augmentation de passagers dans la région. Il n’est donc pas surprenant qu’ils se retrouvent dans le palmarès des trajets qui enregistrent le plus de plaintes », estime une porte-parole pour TransLink, Jill Drews.

Selon la Société de transport en commun, ces trajets sont ceux ayant reçu le plus de plaintes l’an dernier :