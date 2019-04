Une chanson en hommage aux aînés de Uashat mak Mani-Utenam

La chanson et sa vidéo ont été présentées en grande première officielle mercredi au Musée Shaputuan.

On cherchait chaque fois de quoi on pourrait parler, raconte Maikaniss Vollant Niquay, un élève de 14 ans qui a participé au projet. Est-ce qu'on pourrait parler de la culture? Après ça, il y a un élève, qui est un très bon ami justement, qui a choisi de parler, de remercier les aînés d'être présents avec nous, d'avoir transmis la culture, la langue surtout, et les légendes.

Cette initiative a beaucoup plu aux aînés de Uashat mak Mani-Utenam qui se sont entretenus avec les étudiants pour les inspirer dans l'écriture de leur chanson.

Je me suis sentie émue, parce que les jeunes sont venus nous chercher. Pour moi, je me sens très honorée de leur part qu'ils soient venus nous demander notre opinion sur les mots, sur comment on faisait ça avant , indique Évelyne St-Onge, une aînée innue.

Entre deux ateliers offerts par Geneviève Labbé, les élèves ont pu laisser libre cours à leur créativité en ayant accès à des instruments de musique.

