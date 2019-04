Troisième journée d'état d'urgence à Biggar

Les services d'urgence demandent aux habitants du secteur de rester loin de la zone incendiée.

À 18 h mercredi, la Ville de Biggar soutenait que 60 % du feu était maîtrisé dans le secteur entre les rues Triump, Duperow, Argo et Heather.

La fumée serait très présente à l’intérieur de cette région. Les pompiers combattent toujours les flammes.

Un avion-citerne est disponible et le centre de santé de Biggar est toujours fermé, souligne la Ville de Biggar.

Depuis le déclenchement du feu de broussailles lundi, deux résidentes de Biggar, Laura Kowalchuk et Cheryl Desrosiers, ont organisé une collecte de dons dans le cadre des efforts pour combattre les feux.

Un printemps sec

Les conditions extrêmement sèches et venteuses en Saskatchewan expliquent, en partie, les incendies observés dans la province.

Mercredi matin, plus de 85 municipalités rurales et 15 villes et villages avaient interdit les feux en plein air.

Environnement et Changement climatique Canada souligne que le mois de mars était le plus sec jamais enregistré à Regina et à Moose Jaw, et le huitième plus sec à Saskatoon.