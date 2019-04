Le gouvernement de Doug Ford coupe un programme de plantation de millions d'arbres

En vertu de l'initiative lancée par le précédent gouvernement libéral, la province remboursait jusqu'à 90 % du coût de plantation d'arbres à grande échelle.

Les propriétaires d’un terrain public, privé ou municipal d'au moins un hectare étaient admissibles au Programme 50 millions d’arbres.

Selon le groupe Forests Ontario, plus de 27 millions d'arbres ont ainsi été plantés depuis 2008, le coût annuel du programme étant d'environ 4,7 millions de dollars.

Avec les changements climatiques, il est plus important que jamais d'avoir de vastes forêts en santé et contiguës et de s'adapter aux changements climatiques.

Rob Keen, président de Forests Ontario