Contenir la crue, un travail 24 h sur 24

Richard Martin en était à sa 17e heure d’éveil lorsque l’équipe de Radio-Canada est arrivée à la résidence endiguée de son père, qu’il habite et où il monte la garde avec des amis venus l’aider à pomper l’eau qui commence à s’infiltrer dans l’immeuble.

Il y a minimum trois personnes ici, 24 heures par jour , dit-il, après avoir été capable d’organiser un petit groupe d’amis pour contribuer à l’effort. On fait des quarts [de travail], tout le monde. Il y en a plusieurs qui ont abandonné, nous on essaie de continuer le plus longtemps qu’on peut, on n’a pas le choix , dit-il.

Le groupe s’assure de vérifier si tout est en état de marche et que les pompes ne bloquent pas. Selon des membres du groupe, les pompes ne bloquent pas souvent, mais, oui, ça bloque . Il faut donc assurer une surveillance constante.

C’est plus qu’à temps plein , souligne l’un d’eux. D'ailleurs, la situation est telle que certains mettent une croix sur des revenus après avoir pris congé pour assurer leur présence sur place.

La pompe ne dérougit pas, peu importe l'heure. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

C’est toute leur vie qui est chamboulée par cette crue importante. J’ai pris congé toute la semaine. On a fait ça toute la semaine. J’étais supposé aller à l’ouverture de la pêche en fin de semaine, mais j’ai tout annulé ça , a déploré Daniel Verner, un ami qui participe au combat.

C’est la vie, on n’a pas le choix. Daniel Verner

Au commencement de la nuit, le groupe avait les pieds au sec dans le garage, mais aux premières lueurs du jour, l'eau avait atteint le niveau du sol.

La nuit n’a pas été de tout repos pour le groupe. Luc Bastien admet que le groupe a un peu perdu le contrôle puisque des pompes ont bloqué à plusieurs reprises.

Des Gatinois sont solidaires face aux inondations. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

Par ailleurs, le groupe craint de manquer de courant. Advenant une coupure d'électricité, les pompes vont cesser de fonctionner. Ça nous fait de la peine de voir que tout l’effort qu’on y a mis au cours de la dernière semaine peut se dégrader en un coup d’interrupteur .

Malgré les efforts constants, il ne faut pas prendre de risques inutiles, selon un conseiller municipal de Gatineau. Oui, protéger des biens matériels, c’est une chose, mais au détriment de ta sécurité et de ta santé personnelle, ça reste problématique , a averti pour sa part le conseiller du district du Lac-Beauchamp, Jean-François LeBlanc.

Avec les informations d'Antoine Trépanier