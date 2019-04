Tentative de meurtre sur la rue Lincoln : le suspect court toujours

L'agression s'est passée au domicile de la victime sur la rue Lincoln à Sherbrooke.

Après un peu plus d'une année d'enquête des policiers de Sherbrooke et de ceux de la Sûreté du Québec, personne n'a été arrêté relativement à cette tentative de meurtre.

Les enquêteurs demandent l'aide de la population pour avoir de l'information sur deux armes laissées au domicile de la victime. Il s'agit d'un couteau de type Karambit et une arme contondante de défense personnelle appelée Kubotan.

Quant au suspect, il s'agirait d'un homme blanc parlant français. Il serait âgé dans la vingtaine, mesurerait entre 170 et 180 cm et pèserait entre 63 et 77 kilos (140 et 170 livres). Le suspect serait un adepte des arts martiaux.

L'arme kutoban laissée au domicile de la victime. Photo : Service de police de Sherbrooke

L'homme aurait également ciblé cette femme et aurait réussi à obtenir des renseignements personnels lui appartenant.

Selon les informations de la police, le suspect aurait pu « vivre des moments de stress et d’anxiété, présenter des comportements inhabituels, augmenter sa consommation d’alcool ou d’autres substances » dans les jours et semaines qui ont suivi l'agression.

Les gens qui ont des informations au sujet des armes ou du suspect doivent communiquer au Service de police de Sherbrooke au 819 821-5544 poste 4472 ou contacter, de façon anonyme, Échec au crime au 1 800 711-1800.