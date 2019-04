Présidentielle 2020 : Joe Biden se lance dans la « bataille pour l'âme du pays »

L'homme de 76 ans, considéré pour le moment comme le favori de la course, a officialisé sa candidature dans une vidéo diffusée sur YouTube, et publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il plaide la nécessité d'empêcher Donald Trump d'obtenir un autre mandat de quatre ans.

Un tel dénouement pourrait « changer pour toujours l'identité fondamentale » des États-Unis, plaide celui qui a été le bras droit du président Barack Obama de 2009 à 2017, après avoir été sénateur du Delaware pendant 36 ans.

La vidéo de plus de trois minutes insiste particulièrement sur les affrontements de Charlottesville, au cours de laquelle une femme a été tuée par un sympathisant néonazi en août 2017.

M. Biden y rappelle que M. Trump avait alors déclaré qu'il y avait des « gens très bien » tant chez les sympathisants de l'extrême droite que chez leurs opposants.

Cette « équivalence morale » m'a convaincu que les États-Unis étaient menacés comme jamais dans leur histoire, dit M. Biden, et qu'une « bataille pour l'âme du pays » était engagée.

Les valeurs fondamentales de cette nation, notre rang dans le monde, notre démocratie même, tout ce qui a fait l'Amérique, sont en jeu. C'est la raison pour laquelle j'annonce ma candidature à la présidence des États-Unis. Joe Biden, sur Twitter

Un vingtième candidat démocrate

Joe Biden, qui en est à sa troisième campagne à l'investiture, devient le 20e démocrate à se lancer dans la course, même si la saison des primaires et des caucus ne se mettra pas en branle avant février prochain.

Les sondeurs le placent d'ores et déjà en tête des intentions de vote, devant le sénateur Bernie Sanders, 77 ans, qui se représente après avoir été défait par Hillary Clinton lors de la dernière course à l'investiture démocrate.

Si l'un de ces deux hommes devait remporter l'investiture et la présidentielle, il deviendrait, et de loin, le plus vieux président à être assermenté pour un premier mandat. Cette distinction revient pour l'heure à Donald Trump, qui avait 70 ans et 220 jours.

Exception faite de la sénatrice Elizabeth Warren, qui a 69 ans, les autres démocrates considérés comme étant dans la course sont beaucoup plus jeunes. Parmi eux se trouvent la sénatrice Kamala Harris (55 ans), la nouvelle coqueluche du parti Pete Buttigieg (37 ans) et une étoile montante, Beto O'Rourke (46 ans).

Selon l'agrégateur de sondages de Real Clear Politics, M. Biden reçoit 29,3 % des intentions de vote dans la course à l'investiture, contre 23 % pour M. Sanders. Mme Harris, M. Buttigieg, Mme Warren et M. O'Rourke, qui n'ont pas la même notoriété, suivent dans l'ordre, mais en récoltant tous moins de 10 % des intentions de vote.

Première apparition publique lundi

Surnommé « Oncle Joe », M. Biden devrait faire sa première apparition publique en tant que candidat déclaré lundi prochain auprès de syndicalistes de Pittsburgh, en Pennsylvanie, un des États cruciaux de la « Rust Belt » qui, après avoir voté démocrate à chaque présidentielle depuis 1992, a voté Trump en novembre 2016.

Suivront des déplacements dans l'Iowa, le New Hampshire, la Caroline du Sud et le Nevada, des États qui seront parmi les premiers à organiser leurs primaires en tout début d'année prochaine.

Avant même de lancer sa campagne, après une très longue période de réflexion, Joe Biden a été plongé dans une controverse. Critiqué pour des contacts physiques jugés déplacés, il a promis de respecter « l'espace personnel » des femmes.

Plus de détails à venir.