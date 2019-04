Canton de Potton : remerciements exprimés par la victime d'une attaque de chiens

Le message publié sur le site web du canton de Potton illustre une photo de la victime, Dominique Alain, de même qu'un message qu'elle adresse à la communauté.

Le message précise que Mme Alain et sa famille expriment leur grande reconnaissance et leurs remerciements pour le soutien continu.

La famille ajoute qu'elle tient tout particulièrement à remercier les premiers répondants pour leurs efforts déployés pendant leur intervention auprès de la victime. Elle désire aussi remercier les médecins, les infirmières et le personnel du Pavillon Fleurimont du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) pour leur inlassable travail et la grandeur de leurs efforts, assurant ainsi le bien-être et la guérison de la dame, peut-on lire dans le texte.

Dominique Alain a publié un texte sur le site internet du canton de Potton. Photo : Canton de Potton

Dominique Alain a été victime d'une attaque de chiens sur le chemin de l'Aéroport le 29 mars. Les blessures qui lui ont été infligées sont tellement sérieuses que des travaux devront être effectués à sa résidence afin de l'adapter à sa nouvelle condition physique.

Une campagne de financement visant à recueillir 50 000 $ a été lancée le 11 avril sur le site internet GoFundMe.com. En date de jeudi, 20 310 $ avaient été amassés.

L'argent servira aussi à payer les prothèses et d'autres frais liés aux mutilations et à la réadaptation de Dominique Alain, qui est âgée dans la mi-cinquantaine.

Quant aux trois chiens, ils ont été euthanasiés.