De nouveaux thèmes pour le Camp voyageur en 2019

Plutôt que de se concentrer sur le thème du cirque comme auparavant, le Camp voyageur proposera des activités en lien avec les supers héros pour les 6 à 9 ans, les sports, la science et les arts pour les 8 à 12 ans et l'histoire de Louis Riel pour les 11 à 14 ans. Des partenariats non renouvelés sont à l’origine de ces changements, indique la coordinatrice du Camp voyageur, Kymber Zahar, qui souligne que son arrivée à ce poste est une autre raison qui explique la nouveauté.

Kymber Zahar explique que le camp pour les plus vieux, du 28 juillet au 2 août, permettra aux participants de vivre un réel retour dans le passé.

« On va créer notre propre village, avec un gouvernement, avec des règles. On va faire du camping, apprendre la survie, on va faire la cuisine », s’enthousiasme-t-elle.

À écouter : Une entrevue de Kymber Zahar sur le Camp voyageur 2019

Elle explique que cette activité permettra aux jeunes de développer leur leadership et leur capacité à coopérer pour réaliser une activité.

À ceux qui regrettent l’ancien format du camp, Kymber Zahar se veut rassurante.

« Je vais vous dire que quand même le Camp voyageur sera vraiment plaisant, vous allez vous amuser, et c’est juste un changement. Avec le temps tout change. [Les jeunes] vont s’amuser, il ne faut pas s’inquiéter », souligne-t-elle.

Des rabais sur l'inscription

Grâce à un partenariat avec le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) et l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), les familles des écoles fransaskoises peuvent profiter d'un rabais lors de l'inscription.

Les participants qui remettront leur inscription avant le 1er mai pourront obtenir une réduction de 35 % alors que ceux qui s'inscrivent après le 1er mai auront un rabais de 20 %.

Kymber Zahar indique que cette année, elle observe un plus grand nombre d’inscriptions de jeunes qui fréquentent les écoles d’immersion. Elle explique que des enfants d’autres provinces se sont aussi inscrits au camp.

Agrandir l’image La coordinatrice du Camp voyageur, Kymber Zahar, assure que les jeunes vont beaucoup s’amuser durant le camp. Photo : Radio-Canada

« Cette année, je suis vraiment contente de dire que nous avons des personnes de l’Alberta, du Manitoba, et de l’Ontario qui viennent s’inscrire au camp. Peut-être parce qu’on fait plus de publicité, ou parce que c’est vraiment populaire », s'explique-t-elle.

Elle ajoute que l'objectif de cette année est d’accueillir 160 jeunes. Pour le moment, le camp compte déjà 85 inscrits. En 2018, 155 enfants ont participé au Camp voyageur.

Le Camp voyageur existe depuis 40 ans et vise à permettre aux jeunes de participer à des activités sportives, artistiques et culturelles dans un environnement complètement francophone. Il aura lieu du 8 juillet au 2 août 2019.

Avec les informations de Romain Chauvet