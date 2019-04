Un club de Vancouver veut redonner le goût du baseball aux enfants

Le président du Kerrisdale Little League, Eric Gold, constate que les inscriptions au club ont baissé de 40 % en deux ans.

Il regrette que de nombreux enfants, dont les plus jeunes ont à peine quatre ans, aient du mal à rester statiques, que ce soit sur le terrain ou sur le banc.

Habituellement, les enfants apprennent les règles du jeu, puis à manier la batte, frapper la balle et courir, mais, pour cette saison, Eric Gold a décidé d'inverser la méthode. Il leur apprend désormais à lancer la balle et à la frapper avant de leur apprendre le jeu.

Un autre entraîneur du Kerrisdale Little League, Graham Collings, est séduit. Il faut procéder par étapes, explique-t-il, faire en sorte que les enfants touchent la balle et la lancent aussi souvent que possible. Ensuite, on introduit les autres aspects du jeu.

En un mois, le club n’a reçu que des commentaires positifs, selon l'entraîneur. Des parents sont venus me voir, dit Graham Collings, pour me raconter que leur enfant a demandé quand il pourrait retourner sur le terrain. Ça fait chaud au coeur.

Avec les informations de The Early Edition, CBC