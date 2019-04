Ex-sénateur de l'Alaska, 88 ans – L'octogénaire, dont la candidature a été orchestrée par une bande d'adolescents, sait qu'il ne remportera pas la course, mais il espère orienter le débat vers la gauche.

Celui qui a siégé au Sénat de 1969 à 1981 ne voudrait même pas être élu. « À mon âge, c'est ridicule même d'y penser », a admis sur les ondes de CBC ce fils d'immigrants québécois, qu'un trio d'adolescents new-yorkais a convaincu de se lancer dans la course. Ils ont d'ailleurs pris les rênes de sa campagne.

Le but, avoue-t-il, est d'attirer les projecteurs sur des enjeux qu'il juge importants, comme la démocratie directe et les méfaits de la ploutocratie et de l'impérialisme américain.

En 2008, il avait tour à tour brigué l'investiture du Parti démocrate, puis du Parti libertarien. À l'époque, il considérait déjà le réchauffement climatique et la création d'un programme universel d'assurance maladie comme des enjeux prioritaires.

Partisan de la légalisation du cannabis, il dirige notamment une entreprise qui en produit.

Mike Gravel a indiqué à CBC qu'une fois sa course terminée, il soutiendrait la candidate Tulsi Gabbard, elle aussi opposée aux interventions militaires, mais n'ayant pas davantage de chances d'être élue.