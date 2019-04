Les marchés fermiers proposent des bons pour aider les Winnipégois à bas revenu

L’organisme Direct Farms Manitoba qui représente les marchés et les fermiers à petite échelle a présenté sa proposition au Comité de l’alimentation de la ville mercredi.

Le fermier Justin Girard, un membre du conseil d'administration de l'organisme dont la ferme est près du village d'Élie, à l'ouest de Winnipeg, a présenté le plaidoyer de Direct Farms Manitoba aux spécialistes de l'alimentation et aux élus municipaux.

« C’est notre façon de redonner », lance-t-il. Il cherchait à convaincre les membres du comité et les organismes qu’ils représentaient de se joindre à un comité directeur.

Justin Girard Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Selon ce programme, les personnes à bas revenu, les mères enceintes ou encore les aînés recevraient des bons qu'ils pourraient échanger pour des aliments sains dans les marchés fermiers de la province pendant environ 16 semaines de la saison de production, de juin à septembre.

Dans un premier temps, les bons auraient une valeur d’environ 3 $, et chaque participant se verrait distribuer un minimum de 21 $ par semaine par des organismes communautaires déjà enracinés dans les communautés.

Une réussite en Colombie-Britannique

La proposition s'inspire d'un programme similaire en Colombie-Britannique qui connait du succès. Dans cette province, 3900 ménages participent au programme et rapportent une alimentation plus saine.

Plus de 90 % des coupons distribués sont utilisés.

« En Colombie-Britannique, ils ont vu beaucoup de participation, beaucoup de succès », déclare M. Girard, « Ils ont vu une hausse des connaissances concernant l’alimentation, de la sécurité alimentaire, et des marchés fermiers plus vibrants [...] En général, les gens mangeaient plus santé et achetaient plus localement ».

Le programme en Colombie-Britannique est financé par 1,3 million de dollars de la province et 335 000 dollars du secteur privé.

Winnipeg et ses déserts alimentaires

Une étude de l'Institut des études urbaines de l'Université de Winnipeg de 2016 montrait que 120 000 Winnipegois vivent dans des déserts ou mirages alimentaires, soit 16 % de la population. Ils sont 66 % à se trouver dans cette situation au centre-ville, où une analyse de données de Radio-Canada a révélé l'existence d'un désert alimentaire de 30 kilomètres carrés, en 2015.

Désert alimentaire : Une situation où les résidents d'un secteur donné vivent à un kilomètre ou plus d'une épicerie. : Une situation où les résidents d'un secteur donné vivent à un kilomètre ou plus d'une épicerie. Mirage alimentaire : Une situation où les résidents d'un secteur donné vivent à moins d'un kilomètre d'une épicerie, mais n'ont pas les ressources financières pour se nourrir convenablement.

Le chercheur Kyle Wiebe qui a contribué à cette étude, et qui travaille maintenant au groupe de réflexion l’International Institute for Sustainable Development, dit que toute mesure qui améliore l’accès à la nourriture saine est la bienvenue.

Il note qu’un programme de bons alimentaires et de marchés fermiers pourrait aider à résoudre ce problème, vu que ces marchés peuvent se déplacer selon la demande.

Direct Farms Manitoba espère mettre en place ce nouveau programme de bons alimentaires à Winnipeg d'ici 2020, et à l'échelle de la province par la suite.