L'eau de l'Abitibi-Témiscamingue atteindra bientôt l'Outaouais

L'eau atteindra différents plans d'eau, dont la rivière Kinojévis, qui se déverse directement dans la Rivière des Outaouais.

Les inondations dans cette région pourraient donc durer plus longtemps.

Le barrage Bourque près de Kitcisakik régule le niveau de l'eau du réservoir Dozois.

Le barrage Bourque, près de Kitcisakik, contrôle le niveau de l'eau dans le réservoir Dozois. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Il est présentement rempli à 10 %, selon Michel Boisvert, chef des Installations de production en Abitibi-Témiscamingue pour Hydro-Québec.

On va ouvrir les portes uniquement lorsque soit on va avoir un niveau qui va être trop important au réservoir Dozois et qui peut compromettre son intégrité, ou encore quand on va avoir des débits dans la rivière des Outaouais qui vont permettre de relâcher cette eau-là pour la sécurité des gens , précise-t-il.

Une partie de l'eau va descendre également vers Montréal. Hydro-Québec compte suivre la situation au cours des deux à trois prochaines semaines.