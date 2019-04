Pontiac prépare l'évacuation de résidents

L’évacuation volontaire vise les propriétés sur le chemin Dion, ainsi que les résidents qui sentent que leur sécurité est compromise.

Les pompiers du service d’incendie de Pontiac sont allés de porte en porte dans le secteur pour alerter les citoyens. Certains ont rapidement évacué leur demeure, mais la Ville n'était pas en mesure, mercredi soir, de fournir un bilan précis.

Notre priorité est leur sécurité et celle du personnel. Richard Groulx directeur des services d'incendies de Pontiac

Certains ne peuvent plus boire l’eau ou se servir de leur toilette. Ces gens, même s’ils sont épuisés, ils sont mieux de quitter et d’avoir un endroit au sec et au chaud et où ils peuvent se laver , a affirmé Richard Groulx, directeur des services d'incendies de Pontiac en entrevue à l'émission Sur le vif.

La municipalité invite les citoyens à rester très vigilants et à se préparer à des évacuations forcées, puisque le niveau de l’eau continue toujours à monter et le sommet de la crue est prévu la fin de semaine prochaine.

Toutes les personnes évacuées sont priées de se présenter au Centre communautaire de Luskville, où elles seront prises en charge par la Croix-Rouge et le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais.

Si l’évacuation volontaire a lieu après 22 h 00, les citoyens doivent contacter la Croix-Rouge.

Des membres du personnel sont également disponibles pour répondre aux questions des citoyens sur place.

Quelque 300 résidences sont toujours à risque d'être touchées par les inondations dans la municipalité de Pontiac.