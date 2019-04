La propriétaire du studio de danse dont s’est plaint Burton Cummings plaide coupable

L’ancien leader du groupe de rock The Guess Who, Burton Cummings, s’était plaint à la police à plusieurs reprises pour le bruit provenant de ce studio logé dans son immeuble.

