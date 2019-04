L’accès à l’alcool en C.-B. est trop facile, selon un rapport

Dans une évaluation des politiques provinciales en matière d'alcool, publiée mercredi, des chercheurs de Victoria et Toronto ont donné une note de 50 % à la Colombie-Britannique, estimant qu'elle pouvait faire mieux pour encadrer l'accès aux boissons alcoolisées.

La réduction des méfaits de l’alcool a coûté à la province près de deux milliards de dollars en 2014 alors que les revenus liés à la vente d’alcool sont évalués à 1,6 milliards de dollars, selon le rapport coécrit par Tim Stockwell, directeur de l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances (CISUR), basé à Victoria.

2000 morts et 20 000 admissions à l’hôpital pourraient être évitées chaque année en Colombie-Britannique. Tim Stockwell, directeur de l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances

Parmi les bulletins de notes décernés par les chercheurs aux provinces, la Colombie-Britannique s’en sort avec une note qui est 7 % au-dessus de la moyenne nationale. La province est notamment félicitée pour le maintien de prix élevés. Le prix minimum d’un verre d’alcool servi dans un bar ou un restaurant reste en effet au-dessus de 3,42 $ et il est frappé d’une taxe de 3 % qui s'ajoute à la taxe de vente provinciale.

Quand le prix minimum de l’alcool augmente de 10 %, le nombre d’admissions à l’hôpital baisse de 8 %. Tim Stockwell, directeur de l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances

La Colombie-Britannique reste cependant en dessous de la moyenne dans certains domaines, constate le directeur de l’institut. C’est le cas du prix de l’alcool vendu en magasin. Le rapport recommande la fixation d’un prix minimum de 1,75 $ pour l’équivalent d’un verre d’alcool acheté dans une boutique du gouvernement ou une boutique privée.

Tim Stockwell regrette que les 92% de magasins privés sont meilleurs vendeurs que les magasins du gouvernement, ce qui entraîne une plus forte consommation d’alcool dans la province . Le chercheur recommande ainsi de limiter la densité des magasins vendant de l'alcool, mais aussi de mieux restreindre la vente d'alcool en épicerie et d'indexer sur l’inflation le prix du vin, de la bière et des spiritueux, pour éviter qu’une boisson alcoolisée devienne moins chère qu’un produit de première nécessité.

Par ailleurs, le rapport pointe du doigt les occasions pour lesquelles des clients peuvent se procurer de l’alcool sur de longues périodes. C’est le cas dans les hôtels et les motels, où le service de chambre peut servir de l’alcool jour et nuit, et des établissements qui ouvrent avant 11 h ou ferment après 20 h.