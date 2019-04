Les Fransaskois invités à partager leur opinion sur l'évolution des droits linguistiques

Les Fransaskois de tous âges sont invités à réfléchir et partager leur opinion sur l'évolution des droits linguistiques et scolaires en Saskatchewan mercredi, à 17 h 30 mercredi, au Carrefour horizon, à Regina. En plus des membres du public, une vingtaine de juristes de partout au pays devraient être présents.

Le but de cette discussion avec un panel de quatre Fransaskois engagés est de partager les différentes visions de la Fransaskoise, mais aussi de « répondre aux gens » qui se demandent « pourquoi il y a des francophones en Saskatchewan? », explique Alexandre Chartier, directeur général de la Société historique de la Saskatchewan.

« L’enjeu est de commencer à parler de perspective fransaskoise. Comment nous on voit notre histoire? Comment ça s’est passé ici, en Saskatchewan? [...] Et de voir cette évolution-là, de comprendre en parlant avec des aînés, des jeunes et des immigrants d’où vient la lutte, d’en parler ouvertement. Et ensuite, d’imaginer comment est le présent et comment est le futur. Ce sont ces trois dynamiques-là qu’on amène, le passé le présent et le futur », précise le directeur général de la Société historique de la Saskatchewan.

Organisé par l’Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan (AJEFS) et la Société historique de la Saskatchewan (SHS), en partenariat avec Radio-Canada, l’événement réunira quatre intervenants dont les activités sont liées aux droits linguistiques des Fransaskois. Ainsi, l’avocat et constitutionnaliste Roger Lepage, la députée communautaire de Ponteix, Annette Labelle, l’historien et président des Éditions de la nouvelle plume, Laurier Gareau et le directeur général de la Société historique de la Saskatchewan, Alexandre Chartier, échangeront ensemble et avec le public. La réalisatrice numérique de Radio-Canada Saskatchewan, Audrey Paris, animera les échanges.

Cette discussion a lieu alors que des juristes de partout au Canada se trouvent à Regina à l’occasion d’une rencontre d’un comité consultatif du ministère fédéral de la Justice. Pour célébrer son 30e anniversaire, l’AJEFS a invité les membres de ce comité à se rendre exceptionnellement en Saskatchewan. Ainsi, une vingtaine de fonctionnaires fédéraux, provinciaux et de juristes francophones assisteront aux échanges entre les panélistes et le public fransaskois.

L’activité est précédé d’une visite des locaux du Centre info-justice et des associations communautaires.