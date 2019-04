Selon les chiffres publiés jeudi par l’IRIS, les médecins en cabinet privé touchent mensuellement jusqu’à 2680 $ par mois pour surveiller les infirmières praticiennes spécialisées et 2500 $ pour les frais d’exploitation associés. En tout, ils reçoivent plus de 62 000 $ pour chaque IPS. Les médecins des établissements publics reçoivent pour leur part un peu plus de 11 000 $ annuellement par IPS.



C’est beaucoup d’argent, selon l’IRIS, et il pourrait être mieux dépensé.

« On est une des seules provinces où les "superinfirmières" ont encore besoin d'être surveillées par des médecins pour pouvoir pratiquer. Cette surveillance a un coût important, et on pense que ce sont des fonds qui sont dépensés inutilement », soutient Anne Plourde, chercheuse à l’Institut qui se présente comme « indépendant et progressiste ».



L’IRIS calcule qu’environ 100 millions de dollars seront distribués annuellement aux médecins québécois à partir de 2026 pour la surveillance des infirmières praticiennes spécialisées et pour les frais d’exploitation liés à la présence des IPS dans les cabinets privés. Et sur 10 ans (2017-2027), le montant s’élèverait à plus d’un demi-milliard de dollars, toujours selon les estimations de l’IRIS.

Les IPS parmi les plus supervisées du pays

Anne Plourde fait valoir que les IPS québécoises sont les mieux formées du pays.

« Ici, on parle d'une maîtrise de deux ans qui suit un baccalauréat et qui suit aussi deux ans de pratique avant de pouvoir appliquer la maîtrise. Donc, c'est vraiment une formation approfondie. » Malgré cela, les quelque 484 infirmières praticiennes spécialisées du Québec ont moins de marge de manœuvre que la plupart de leurs collègues des autres provinces.

La supervision médicale formelle des IPS avec incitatifs financiers existe au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard. En Ontario, en Colombie-Britannique et au Manitoba, il n’y a pas de surveillance. Dans les autres provinces, il y a une supervision informelle.



Source : étude de l'IRIS (données tirées de La pratique des infirmières praticiennes de première ligne au Canada, Montréal, Chaire de recherche Pocosa, 2017)

Au Québec, les médecins révisent les dossiers des patients suivis par lesinfirmières praticiennes spécialisées. Ils s’assurent que les prescriptions de médicaments ont été bien faites et que les diagnostics sont conformes aux bonnes pratiques médicales, explique la chercheuse.

« Les médecins perdent un temps précieux à réviser les décisions qui ont été prises par les "superinfirmières". […] Je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui seraient contents de pouvoir utiliser ce temps-là pour faire le travail pour lequel ils sont formés, c'est-à-dire soigner des personnes. »

Abolir la surveillance

L’IRIS salue la volonté du gouvernement Legault et du Collège des médecins de permettre aux IPS de poser certains diagnostics, mais il estime qu’il faut aller plus loin.



L’Institut recommande d’abolir la surveillance des IPS par les médecins et de mettre fin à l’allocation pour les frais d’exploitation liés à leur présence dans les cabinets privés. Cela permettrait d’économiser dès cette année près de 35 millions de dollars, croit-il.



Et l’IRIS propose d’utiliser les montants ainsi économisés pour accélérer la formation de nouvelles IPS. Le Québec en a bien besoin, selon l’Institut, car c’est la province où on trouve le plus faible taux d’IPS par habitant. En 2017, il y avait 5 IPS pour 100 000 habitants au Québec, comparativement à 22 en Ontario.



La chercheuse Anne Plourde croit que le gouvernement accueillera favorablement l’idée d’abolir la surveillance des infirmières praticiennes spécialisées. « Jusqu'à maintenant, la ministre [québécoise de la Santé] McCann a manifesté une volonté d'aller plus loin. »



Pour ce qui est du Collège des médecins, il faut voir, dit-elle. « C'est dur de spéculer ce que le Collège des médecins va en dire. Vendredi, ils doivent adopter formellement ce qui a été décidé en ce qui concerne les diagnostics. Je pense que le Collège des médecins aurait une belle occasion d'aller plus loin et de manifester une ouverture à l'abolition de la surveillance des "superinfirmières" par les médecins, parce qu'il n'y a aucune justification à cette surveillance-là, surtout si on se compare aux autres provinces, et notamment à l'Ontario. »