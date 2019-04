Près de 1 M$ pour des dépenses d'urgence à Gatineau

Cette somme a servi à acheter des sacs de sable, enrocher des routes et louer des pompes. Le maire a ainsi effectué une autorisation spéciale de dépenser en cas de force majeure, permise par la Loi sur les cités et villes et la Charte de la Ville de Gatineau.

On sait déjà qu'il y a des rues qui vont être refaites. Et probablement, ce n'est pas acquis encore, qu'on devra prendre cette mesure-là pour [d'autres] dépenses. Mais le coût total va dépasser ça, c'est sûr, a souligné le premier magistrat, Maxime Pedneaud-Jobin.

La Ville est d'ailleurs toujours mobilisée, alors que le pic des inondations est attendu dimanche ou lundi.

On n'enlève pas un sac dans la rue tant qu'on n'a pas la conviction que c'est fini. On l'a vécu la dernière fois, on a baissé la garde un petit peu et ça a recommencé en 48 heures. On ne fera pas ça cette année , a assuré M. Pedneaud-Jobin.

La situation est loin d'être terminée. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Plus de 300 personnes sont inscrites au Centre d'aide aux sinistrés et 80 personnes évacuées sont présentement dans un hébergement temporaire.

Certains sinistrés ont d'ailleurs dit apprécier les efforts des autorités municipales.

Cette année, on a eu des ressources avant la crue des eaux, notre conseiller de quartier a travaillé pendant six ou sept jours consécutifs à nous aider tout le monde ici , a indiqué Daniel Goulet, qui utilise une pompe depuis mardi pour protéger sa maison, qui a subi 37 000 $ de dommages en 2017.

Daniel Goulet tente de protéger sa maison de la crue des eaux. Photo : Radio-Canada

Les gens sont déjà fatigués, ça fait sept jours qu'on fait des journées de beaucoup d'heures , a pour sa part souligné le conseiller du district du Lac-Beauchamp, Jean-François LeBlanc.

Avec les informations de Nathalie Tremblay