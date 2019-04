Le Brexit ranime de vieilles tensions en Irlande du Nord

« Il n’y a jamais eu de réconciliation entre les communautés » catholique et protestante, explique Thibaud Harrois, maître de conférences en civilisation britannique à l’université Sorbonne Nouvelle.

Il n'y a plus de conflits, il n'y a plus d'actes terroristes, mais les deux communautés restent encore séparées. Thibaud Harrois, Sorbonne Nouvelle

La tension est en effet beaucoup moins vive dans les rues des villes nord-irlandaises depuis la signature des accords du Vendredi saint en 1998. Ce document, signé après 30 ans de conflit et près de 3500 morts, créait de nouvelles institutions démocratiques dans cette région britannique à majorité protestante, tout en désarmant les groupes paramilitaires et en permettant aux résidents d’adopter la citoyenneté irlandaise, ou britannique, ou les deux, entre autres.

S’en est suivi une période de calme relatif, même si des actes de violence isolés se sont quand même produits. Le Brexit jette maintenant de l’ombre sur cette paix.

Le référendum en Irlande du Nord Déjà, les résultats du référendum sur la question du maintien ou non au sein de l’Union européenne donnaient un indice sur la division persistant entre les communautés. Dans son ensemble, l’Irlande du Nord a voté pour le maintien dans l’Union européenne à 55,8 %. Toutefois, les régions à majorité unionistes protestantes, attachées au Royaume-Uni, ont voté en majorité en faveur du Brexit, alors que les républicains catholiques, qui partagent une identité commune avec la République d’Irlande, auraient préféré le maintien dans l’Union européenne. « Le vote pour le Brexit suit les divisions sectaires qui existent en Irlande du Nord », indique Emma Bell, professeure de civilisation britannique contemporaine à l’Université Savoie Mont Blanc.

Une économie qui a bénéficié de l'Europe

« L’Irlande du Nord est l’obstacle principal au Brexit », indique Emma Bell. En cause : le rétablissement ou non d’une frontière entre la région britannique du nord et la république d’Irlande, au sud.

Il faut savoir que la paix relative depuis 20 ans a permis de dynamiser l’économie nord-irlandaise, indique Thibaud Harrois. Les échanges commerciaux entre le nord et le sud de l’Irlande ont presque doublé pendant cette période et le taux de chômage est très bas en Irlande du Nord, indique-t-il.

La capitale Belfast « a réussi à s'intégrer dans l'économie irlandaise, de manière générale, et plus largement dans l'économie britannique, voire européenne », ajoute M. Harrois.

Mais toutes les régions de l’Irlande du Nord n’ont pas prospéré de la même façon. « Des villes comme Londonderry, ce sont des villes qui ont très peu profité de la paix, explique-t-il. On y trouve des communautés qui sont très pauvres, et en particulier la communauté catholique. »

Ce redressement économique, même s’il n’est pas partout le même, s’explique entre autres par l’abolition de la frontière entre les deux parties de l’île à partir des années 70.

Si vous prenez l’autobus ou la voiture, à part le fait qu'on passe de miles à kilomètres par heure, il n’y a aucune différence d’un côté ou de l’autre. Thibaud Harrois, Université Sorbonne Nouvelle

« Aujourd’hui, les deux économies de l'île fonctionnent ensemble », dit M. Harrois. Des produits agricoles poussent au nord, sont transformés au sud et revendus au nord sans aucune barrière tarifaire, par exemple. Tout le commerce bénéficie de cette libre circulation des biens et des personnes.

Rétablir une frontière ferait mal.

S'il y a une frontière, ce ne sera plus possible, parce qu'il y aura des contrôles vétérinaires, des droits de douane, il faudra contrôler les marchandises à chaque passage de la frontière. Thibaud Harrois, Université Sorbonne Nouvelle

De plus, l’Irlande du Nord a largement bénéficié des aides de l’Union européenne, indique encore M. Harrois. Des programmes de soutien à la paix ont été mis en place, ainsi que des fonds pour le développement d’infrastructures régionales.

« En sortant de l’Union européenne, l’Irlande du Nord perdra ces aides », indique le chercheur.

Les solutions qui ne passent pas

Des manifestants protestent contre le rétablissement d'une frontière officielle entre les deux Irlandes en avril 2019. Photo : AFP / Getty/Paul Faith

Afin d’éviter le retour d’une frontière « dure » entre le nord et le sud, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont négocié une clause dite de « backstop » ou « filet de sécurité ».

La mesure devait garantir une frontière ouverte entre les deux parties de l’île irlandaise si une entente ne survenait pas après le Brexit.

Le Royaume-Uni resterait alors dans une sorte d’union douanière avec l’UE, ce que ne souhaitent pas les Britanniques partisans d’une sortie complète de l’Union.

Mais l'idée de retour à une frontière « dure », avec des postes et des contrôles douaniers, suscite l’insatisfaction des Nord-Irlandais républicains catholiques, indique Emma Bell. En effet, l’effacement de la frontière permet aux nationalistes de vivre leur sentiment d’appartenance à l’Irlande, puisqu’ils peuvent circuler librement et commercer de part et d’autre sans douane.

L’idée d’une frontière en pleine mer d’Irlande a aussi été proposée, ce qui aurait séparé la province d’Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. Les unionistes refusent net cette option. Ils ne souhaitent pas être séparés de la Grande-Bretagne de quelque manière que ce soit.

Bref, aucune solution ne satisfait tout le monde.

Theresa May doit considérer les unionistes Les unionistes pèsent lourd en ce moment dans les décisions qui se prennent au Parlement de Londres. En effet, le Parti conservateur de Theresa May n’a pas obtenu de majorité lors des dernières élections générales. Elle a donc conclu une entente avec les 10 députés du Parti unioniste démocrate d’Irlande du Nord. « Ils ont un poids qui est démesuré actuellement » dans le processus décisionnel, indique Thibaud Harrois, puisque chaque vote compte pour la première ministre.

Une situation » sensible »

Les dirigeantes des deux partis politiques opposés l'un à l'autre, le Sinn Féin (républicain catholique) et le DUP (unioniste protestant) assistent conjointement aux funérailles de la journaliste Lyra McKee. Photo : Getty Images / Charles McQuillan

Dans tout ce contexte politique trouble, l’assassinat de Lyra McKee doit servir d’avertissement, indique Emma Bell.

Il ne faut pas oublier que la situation est vraiment très sensible. Les accords de la paix sont fragiles encore. Emma Bell, Université Savoie Mont Blanc

Le retour d’une « Nouvelle IRA », qui a reconnu avoir accidentellement tué la journaliste, alors qu’elle visait plutôt les forces de l’ordre, est à surveiller, indique pour sa part Thibaud Harrois.

« On peut se poser la question : est-ce qu'on est en train de voir un groupe paramilitaire important se développer? C'est difficile à dire. Est-ce que ce sont des gens isolés qui profitent de la situation? Il faudra attendre l'enquête pour savoir combien ils sont et qui ils sont. »

D’ici là, « si on veut être optimiste, c'est l'unité entre les différentes parties » à la suite de l’assassinat qu’il faut constater, indique Mme Bell. « On a vu les différents partis politiques d'Irlande du Nord présents et solidaires contre cette violence. »