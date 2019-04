Ottawa prêt à contribuer pour protéger les infrastructures des catastrophes climatiques

« Ce Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes, on l’a créé parce qu’on a vu, comme tout le monde, qu’il y a un coût à l’inaction », a expliqué le ministre Champagne en entrevue à Midi info, sur les ondes d'ICI PREMIÈRE.

M. Champagne a précisé que le fonds en question, instauré en 2017, pourrait servir notamment à Beauceville ou encore à Trois-Rivières, deux localités où il s'est rendu ces derniers jours. À Beauceville, mercredi, on comptait 300 résidences inondées.

François-Philippe Champagne affirme que le fonds pourrait aussi être utile au Nouveau-Brunswick, où la crue des eaux progresse dans le sud de la province. Les autorités ont annoncé la fermeture de l'autoroute Transcanadienne entre Fredericton et Moncton, dès mercredi soir.

Le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes est strictement réservé aux grands chantiers d’infrastructure d'au moins 20 millions de dollars, dont les travaux devront être réalisés d'ici 2027-2028.

Par exemple, en Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral injecte 45 millions de dollars dans le but de réduire substantiellement les risques d'inondation dans la Première Nation Skwah, dans le village de Shxwha et dans la ville de Chilliwack. Le projet comprend la construction d'environ six kilomètres de nouvelles digues le long du fleuve Fraser, d'un nouvel ouvrage de protection contre les inondations traversant le Hope Slough et d'une nouvelle station de pompage pour le drainage.

Autre exemple : en Alberta, de nouvelles digues seront construites dans des zones critiques le long de la rivière Red Deer dans le cadre d'un projet totalisant 22 millions de dollars. Les travaux permettront de protéger davantage plus de 8000 résidents de Drumheller, à 110 km au nord de Calgary.

En Ontario, enfin, le gouvernement fédéral a annoncé le 26 mars dernier une contribution de 150 millions de dollars à quatre projets de prévention des inondations et des tempêtes à Toronto et dans la région de York.

En ce qui a trait au Québec, le ministère de l'Infrastructure et des Collectivités analyse actuellement quatre projets, dont deux ont été soumis par la Ville de Montréal. Tant et aussi longtemps que cette analyse ne sera pas terminée, aucune information ne pourra être divulguée sur ces projets, affirme-t-on au cabinet du ministre.

François-Philippe Champagne affirme qu'il y a devoir d'agir du fait que l'ampleur et la fréquence des catastrophes naturelles s'accentuent. « Au lac Saint-Pierre, on me disait : "Vous savez, le record historique date de 2017; or, on est en 2019 et on en vit un autre" », relate le ministre.