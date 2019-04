Toujours en deuil de sa chanteuse, The Cranberries lancera son dernier album vendredi

Le huitième et dernier album du groupe The Cranberries, qui sera lancé ce vendredi, aurait pu ne jamais voir le jour; tout dépendait de ce qui se trouvait sur un disque dur appartenant à la chanteuse Dolores O'Riordan situé à l'autre bout du monde.

Ce n’est qu’au printemps dernier que les membres survivants du groupe irlandais ont pu commencer à analyser les pistes vocales inachevées de la chanteuse, morte subitement en janvier 2018.

La chanteuse avait envoyé les pistes audio en Irlande depuis son domicile de New York, quelques mois avant son décès, mais ses comparses avouent avoir attendu « avec une certaine anxiété » la livraison du disque dur en question.

Dès la première écoute des pistes, ce fut un soulagement pour les membres des Cranberries d’entendre la légendaire voix « puissante et urgente » de Dolores O’Riordan.



C'était « comme gagner à la loto », a déclaré Noel Hogan, le guitariste principal du groupe.



O'Riordan avait laissé suffisamment de voix pour que les Cranberries puissent les utiliser dans le but d’élaborer In the End, ce qui sera le dernier album du groupe. Hogan a affirmé que la sortie de cet album hommage allait paraître en guise d’adieu du groupe.



Le groupe a d’ailleurs lancé un premier extrait d’In the End le 17 avril dernier sur sa chaîne YouTube.