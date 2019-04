Épuisées, des infirmères de Drummondville souhaitent obtenir l'aide de l'armée

Radio-Canada a appris que leur syndicat formulera sous peu cette demande aux dirigeants du CIUSSS de la région afin de soutenir le personnel infirmier de l'urgence à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, régulièrement contraint à effectuer des heures supplémentaires obligatoires.

La situation mine actuellement la santé physique et psychologique des troupes, estiment les travailleurs.

On a fait une collecte de données et c'est ressorti dans les solutions de voir si on peut aller chercher une expertise chez les infirmiers qui proviendraient de la base militaire, explique la présidente de la FIQ en Mauricie Centre-du-Québec, Nathalie Perron. C'est dans le lot de l'ensemble des solutions parce qu'aujourd'hui on ne voit plus la lumière au bout du tunnel.

La présidente de la FIQ, Nancy Bédard, qualifie de légitime ce cri du coeur des infirmières de la région. Selon elle, des solutions à plus long terme doivent toutefois être mises en place rapidement.

Il faut vraiment faire en sorte que chacun des PDG des directions d'établissement augmentent les postes; il faut en afficher plus. Tout ce qu'on n'a pas fait dans les dernières années, ce sont vraiment les meilleures solutions , mentionne-t-elle.

Le CIUSSS-MCQ et les Forces armées canadiennes n'ont pas encore réagi à cet appel à l'aide.