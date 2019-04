Des médecins à Moncton veulent lutter contre la pénurie d'infirmières

La question de la pénurie chez les infirmières et les infirmières auxiliaires est une problématique majeure qui touche des hôpitaux un peu partout au pays. Comme la moyenne d'âge de la population du Nouveau-Brunswick augmente et que de moins en moins de jeunes choisissent d'exercer cette profession, la situation est alarmante pour les hôpitaux de la province, dont le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont.

C'est sûr et certain que cette pénurie catastrophique va affecter la qualité des soins offerts aux patients. On manque de main-d'oeuvre, c'est grave. Dre Isabelle-Anne Girouard

Pour Johanne Roy, vice-présidente aux services cliniques, les tentatives de recruter de nouvelles infirmières ont été nombreuses dans les dernières années. Qu'il s'agisse de participer à des foires d'emploi, de donner des présentations dans les classes universitaires et collégiales, de faire des tournées dans les écoles secondaires, les services de santé redoublent d'efforts pour s'attaquer au problème.

La profession est de moins en moins attrayante pour les jeunes, surtout en milieu hospitalier. Il faut leur montrer qu'on veut les avoir dans notre équipe, qu'on travaille bien ensemble, qu'ils ont une place avec nous , affirme Mme Roy.

Johanne Roy, vice-présidente des Services cliniques, est heureuse de recevoir un coup de main de la part des médecins en ce qui concerne le recrutement du personnel infirmier. Photo : Radio-Canada

C'est dans une réunion entre secteurs que les médecins ont réellement senti la lourdeur de cette pénurie sur les épaules du personnel infirmier, ainsi que sur le bon fonctionnement du centre hospitalier. Ils ont donc décidé de prêter main-forte et de s'impliquer dans le processus de recrutement du secteur infirmier.

On commence à ressentir le manque d'infirmières. Les médecins, ne pouvant pas offrir les mêmes services qu'autrefois, commencent à réaliser que si on ne met pas la main à la pâte, qu'on n’aide pas concrètement à recruter des infirmières, la qualité des soins va diminuer, et ça, c'est très inquiétant pour nous , explique Isabelle-Anne Girouard, médecin et urgentologue.

En une semaine, au mois d'avril, les médecins ont organisé un dîner-causerie où ils ont invité tous les stagiaires et employés étudiants qui étaient présentement à George-L.-Dumont. Cette activité, une première du genre, à permis aux jeunes professionnels de rencontrer des médecins et de se familiariser avec des gens de différents secteurs.

La Dre Girouard était très satisfaite de l'activité, tout comme l'était Mme Roy, qui s'est elle aussi impliquée dans le processus. Selon elles, plus d'une quarantaine de candidatures ont été déposées pour des postes d'infirmières et d'infirmières auxiliaires à la suite à de cette activité.

Les médecins et les infirmières n'arrêteront pas leurs efforts et tenteront encore de recruter du personnel pour leurs unités médicales. Ils se sont engagés à embaucher davantage d'étudiants universitaires et collégiaux pour des emplois d'été, ainsi que pour des heures de travail durant l'hiver.

Leur but est de suivre les étudiants dès le début de leurs études et tout au long de leur formation, afin qu'ils choisissent de travailler pour nous à l'obtention de leur diplôme , ajoute Mme Roy.

Quand les jeunes sont venus chez nous en stage, ils connaissent l'hôpital. L'intégration est plus facile que s'ils n'avaient jamais mis les pieds ici. Quand les stagiaires travaillent dans nos unités, c'est plus facile de les recruter. Ils apprennent avec nous, ils savent comment on travaille.

Les médecins veulent continuer d'appuyer le recrutement des infirmières. Ils prévoient participer aux différentes activités, comme les foires d'emploi. La Dre Girouard espère qu'un jour, les étudiants voudront travailler à George-L.-Dumont parce qu'ils savent que c'est un endroit où il est agréable de faire carrière.

Marilyne Nowlan, étudiante de troisième année en sciences infirmières à l'Université de Moncton, campus de Moncton. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Selon Marilyne Nowlan, étudiante de troisième année en sciences infirmières, l'implication des médecins peut faire une différence dans le recrutement des infirmières. Ayant participé au dîner-causerie, elle avoue qu'elle a apprécié qu'on prenne le temps de tous les rencontrer.

Ça montrait qu'ils étaient impliqués, qu'ils veulent vraiment qu'on soit recrutés , dit-elle.

Avec les renseignements de Wildinette Paul