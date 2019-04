Les employés de l’usine Vachon de Sainte-Marie plongés dans l’incertitude

La boulangerie qui produit les célèbres petits gâteaux Vachon est fermée depuis vendredi en raison de l’importante crue de la rivière Chaudière. Plusieurs équipements ont été endommagés par les inondations.

Selon le conseiller syndical Sébastien Bois, qui a fait le point avec l’employeur mercredi matin, il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’avenir de l’usine. Ce n’est qu’une fois l’opération de nettoyage terminée qu’on sera en mesure d’évaluer les dégâts.

« À l’heure actuelle, ce qu’il faut comprendre, c’est que ça ne ressemble en rien à une usine de production alimentaire. L’état des lieux est insalubre. Afin de bien évaluer ce qui peut être sauvé, la première étape, c’est le nettoyage en profondeur », explique-t-il en entrevue à Radio-Canada.

M. Bois précise qu’une quinzaine d’employés s’affairent présentement à rendre les installations sanitaires. Des électriciens et des électromécaniciens sont également sur place pour « réalimenter, reconnecter ou réparer les bris primaires qui sont constatés ».

Minimiser les impacts

L’usine Vachon appartient à la boulangerie Canada Bread, une filiale du géant mexicain Grupo Bimbo. Pour minimiser les impacts de la fermeture, certains employés seront temporairement affectés à d’autres usines que possède Bimbo Canada dans la région.

Des activités de l’usine de Sainte-Marie pourraient également être relocalisées temporairement à Vallée-Jonction, selon Sébastien Bois.

« On est en train d’essayer de pallier le manque à gagner monétaire puis de maintenir le plus de travailleurs en emploi pour Canada Bread et le groupe Bimbo », mentionne le conseiller syndical.

Les travailleurs sont également encouragés à prendre leurs vacances durant la fermeture de l’usine.

Bimbo Canada assure que les employés toucheront leur paie comme prévu jeudi, et ce, malgré l’interruption du service de la rémunération.

L’entreprise souhaite également mettre en place une ligne téléphonique pour offrir de l’information à ses employés.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie et de Catou MacKinnon