Les sorties de Baldini : les activités à faire en Alberta du 25 au 28 avril

Cette semaine je vous propose tout d'abord à Edmonton de célébrer le multiculturalisme avec le Rythm & Rhyme, de la musique de chambre présentée par Opus@12 et le Dreamspeakers International Film Festival & Rubaboo Arts Festival. À Calgary, ça bouge aussi en musique avec les célébrations de la Journée internationale du jazz présenté par le JazzYYC, l'école de l'Alberta Ballet qui ouvre ses portes pour vous et je vous propose le Calgary Underground Film Festival.

Un texte de Lyssia Baldini

Edmonton

Pittoresque

La Société des concerts de chambre Opus@12 offre un concert gratuit un vendredi par mois, sur l'heure du midi. Vous pouvez apporter votre repas et profiter de belles mélodies présentées par plusieurs musiciens amateurs.

Prochain concert présenté par Opus@12, Pittoresque Photo : Société des concerts de chambre Opus@12

Cette semaine, le concert s'intitule Pittoresque, et offre de la musique de chambre des compositeurs Fasch, Grieg, Mozart et Tillmetz.

Pittoresque est présenté à la rotonde de La Cité francophone, le vendredi 26 avril à midi.







Rythm & Rhyme

Célébrez le multiculturalisme grâce à des spectacles et une exposition d'oeuvres d’art pour les jeunes âgés de 13 à 23 ans.

Découvrez de nouveaux talents! Photo : Conseil Jeunesse de la ville d'Edmonton

Organisé par le Conseil jeunesse de la Ville d'Edmonton, Rythm & Rhyme vise à encourager la diversité des communautés culturelles et linguistiques de la capitale.

Rencontrez de jeunes artistes talentueux qui vous feront découvrir une variété de disciplines artistiques. Vous pourrez voir des oeuvres d'arts, de la danse et des spectacles de musique.

Découvrez le Bharatanatyam qui est un art qui provient des temples au sud de l’Inde. Photo : Conseil Jeunesse de la ville d'Edmonton

Rendez-vous à l’hôtel de ville d’Edmonton, le vendredi 26 avril, de 17 h à 19 h et c'est gratuit.







Dreamspeakers International Film Festival & Rubaboo Arts Festival

Célébrons ensemble le cinéma, les arts et la culture autochtones! Voilà la thématique des deux fectivals.

Cette année marque le 25e anniversaire du Dreamspeakers International Film Festival et le 10e anniversaire du Rubaboo Arts Festival.

Célébrez la culture autochtone! Photo : Dreamspeakers Festival Society

Vous pourrez découvrir au Rubaboo Arts Festival, du théâtre autochtone, de la musique, de la danse, des arts, des événements jeunesse, des ateliers d’artistes et de l’artisanat autochtone.

Santee Smith dans l'oeuvre Blood, Water & Earth Photo : Dreamspeakers Festival Society

Le festival a pour mandat de développer de nouvelles œuvres artistiques et de le présenter.s.

Et si vous ne connaissez pas le festival du film Dreamspeakers, c'est un lieu de rencontre et d'exploration des cultures autochtones de toutes les régions du monde par des créations cinématographiques.

Morley AV Club Photo : Soloman Chiniquay

Les festivals de déroulent du 26 avril au 7 mai. Pour plus d'informations, visitez le site dreamspeakers.org.

Calgary

JazzYYC

Le collectif Calgary JazzYYC présente de nombreux concerts toute la semaine pour célébrer la Journée internationale du jazz, le 30 avril, à Calgary.

Le collectif JazzYYC est fier de représenter la communauté jazz à Calgary. Photo : Courtoisie JazzYYC

Un des mandats de cette journée est de sensibiliser les gens au dialogue entre les cultures, de favoriser les coopérations internationales et la communication.

Chaque année, l’événement rassemble des communautés, des écoles, des artistes, des historiens et des amateurs de jazz de partout dans le monde pour célébrer et partager les racines et l’histoire du jazz.

Le collectif JazzYYC Photo : Courtoisie JazzYYC

Une des têtes d'affiche cette année c'est le quatuor Melissa Aldana, qui armée de son saxophone tenor et accompagnée de ses musiciens vous charmera avec ses airs latinos.

Plusieurs spectacles sont gratuits et d’autres sont payants. Les concerts auront lieu jusqu'au 30 avril.

Pour en savoir plus sur les différents spectacles et là où ils sont présentés, consultez le site www.jazzyyc.com

L'école de l'Alberta Ballet

C'est la journée portes ouvertes annuelle de l'école de danse de l'Alberta Ballet, à Calgary. Profitez de cette occasion pour visiter les locaux, apprendre quelques pas de danse gratuitement et découvrir de l'artisanat.

Il y aura aussi une heure de conte interactive, de la musique et des concours.

Hayna Gutierrez dans Cendrillon Photo : Alberta Ballet / Paul McGrath

Par ailleurs, la ballerine Hayna Gutierrez de l'Alberta Ballet sera également présente pour vous rencontrer et signer des autographes.

L'école ouvre ses portes le dimanche 28 avril, de midi à 16 h.

Calgary Underground Film Festival

Un des festivals de films les plus populaires dans la métropole, c'est le Calgary Underground Film Festival.

Depuis 15 ans, le festival présente plus de 50 films, provenant de partout dans le monde, échelonnés sur sept jours Photo : Calgary Underground Film Festival

Cette année, sur la cinquantaine de films présentés, trois films sont en français. Il y a le film montréalais Happy Face.

Le film Happy Face a été sélectionné pour Festival du nouveau cinéma 2018. Photo : Calgary Underground Film Festival

Basé sur des événements autobiographiques du réalisateur Alexandre Franchi, le film raconte l'histoire d'un jeune homme qui, pour se rapprocher de sa mère atteinte du cancer, rejoint un groupe de thérapie pour personne défigurée.

Deux films français sont aussi au programme. Il y a tout d'abord le film sélectionné à Cannes, Un couteau dans le coeur (KNIFE + HEART). L'histoire se déroule durant l'été 1979 à Paris.

Un couteau dans le coeur est le second long métrage du réalisateur français Yann Gonzalez. Photo : Calgary Underground Film Festival

Lorsque Anne, réalisatrice de films pornographiques gays, perd sa conjointe et son producteur, elle décide de réaliser son plus grand film. Mais un de ses acteurs se fait assassiner et Anne se retrouve alors dans une investigation qui chamboulera sa vie.

Le deuxième film français, Beau travail, est au centre du volet rétrospective de cette année. Le film réalisé en 1999 par Claire Denis a été reconnu comme l'un des meilleurs films des années 1990 réalisés par une femme.

Le film Beau Travail avait été sélectionné pour le Festival international du film de Toronto en 1999. Photo : Calgary Underground Film Festival

Le film raconte l'histoire d'un ancien légionnaire qui se remémore ses jours de gloire. À l'époque, lorsqu'un nouveau, jeune et fringant, arrive dans la légion, la jalousie s'empare de notre protagoniste et va détruire les deux hommes.

Le Calgary Underground Film Festival se déroule jusqu'au 28 avril, au cinéma Globe, à Calgary. Toutes les heures de projections sont sur le site du festival.

Voilà pour cette semaine, je vous souhaite de belles sorties!