Piano et soprano à la Maison du cinéma de Sherbrooke

Un pianiste, une soprano, des extraits de films projetés sur grand écran; c'est la belle invitation que fait la salle de cinéma du centre-ville.

Les artistes ont déjà offert une prestation du genre au Festival Cinéma du monde de Sherbrooke, il y a quelques années.

Le spectacle sera divisé en trois temps. Tout d'abord, quelques grandes mélodies de films américains seront interprétées. Ensuite, ce sera le tour à plusieurs chansons de longs-métrages italiens. Finalement, le concert se terminera par quelques musiques de films français.

Le duo d'artistes présente depuis trois ans ce récital. Selon la chanteuse, le public réagit fortement.

Parmi les trames sonores qui seront interprétées, on retrouve celles des films Star Trek, Forest Gump, La Strada, Le Seigneur des anneaux, Il était une fois dans l'Ouest et Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, entre autres.

C'est vraiment un voyage dans nos souvenirs parce qu'en revoyant les films, on se les remémore. Et en entendant la musique, on replonge carrément dans l'univers qui nous a sûrement marqués.

Isabelle Metwalli, soprano