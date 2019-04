Pas de départ vers le sud avec Sunwing à partir de Sept-Îles l'hiver prochain

À partir de l'automne prochain, il n'y aura plus de vol direct à partir de Sept-Îles vers des destinations soleil.

La compagnie Sunwing, qui offrait des vols vers le Mexique et la République dominicaine, doit prendre cette décision notamment parce qu’une partie de sa flotte est composée de Boeing 737 MAX, qui sont cloués au sol jusqu’à nouvel ordre.

Deux Boeing 737 MAX 8 sur le tarmac d'un aéroport international Photo : Associated Press / Ted S. Warren

Des alternatives existent et seront toujours disponibles pour les voyageurs de la région assure la copropriétaire du Club Voyage Côte-Nord, Nadia Bélanger.

Une agence de voyage de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Il faut absolument une correspondance, souvent un coucher à l'aller ou au retour, donc c'était la beauté de la chose avec Sunwing, remarque Nadia Bélanger. On va devoir leur proposer d'autres alternatives. Peut-être que les gens vont plus reprendre la route, comme 10 ans passés. On retourne un peu à la case départ. C'est dommage.

Plus de détails à suivre...

Avec les informations de Jean-Louis Bordeleau