Avant d'enfourcher son vélo pour la belle saison...

La chaîne

Pour Catherine Perron, bénévole à la Coop Roue-Libre de l’Université Laval, la première chose à faire à son avis en début de saison est de bien nettoyer la chaîne sur laquelle les saletés peuvent s’être accumulées. « Ça prend un bon dégraissant, une bonne guenille, on va venir frotter et on attend un peu que ça sèche. On va ensuite mettre de l’huile sur la chaîne, pas trop, on va faire changer la chaîne de vitesses une couple de fois pour huiler tous les mécanismes et on va essuyer l’excédent », explique-t-elle. L’important dans cette étape qui sera faite une à deux fois par mois durant l’été est de huiler l’intérieur des maillons et non la surface.

Catherine Perron nettoie la chaine d'un vélo. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Le pneu

Avant d’enfourcher son vélo qui aura été entreposé tout l’hiver, il faudra probablement ajouter un peu d’air dans les pneus. Il importe de respecter la pression nécessaire, mentionne Catherine Perron. « Les repères changent d’un vélo à l’autre, mais la meilleure façon de savoir est de regarder sur le flanc du pneu, c’est toujours écrit la pression recommandée. C’est important de rester à l’intérieur de cette braquette-là pour éviter les crevaisons ou user trop le pneu et pour avoir une meilleure adhérence sur la route », dit-elle.

La pression dans les pneus est importante Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Les freins

Les freins doivent évidemment être en bon état en tout temps. Pour savoir s’ils sont encore bons ou ont besoin d’être changés, il faut vérifier les plaquettes. « Elles ont toutes des petites encoches dans la gomme. Une fois qu’on ne voit plus les encoches, que la plaquette est devenue complètement lisse, c’est signe qu’il est vraiment temps de changer les freins. » Il faut aussi examiner l’ajustement par rapport au bras de frein, aux plaquettes, au câble pour s’assurer que les freins fonctionnent adéquatement.

Les freins sont à vérifier Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Les réflecteurs

Maintenant obligatoires, quatre réflecteurs réglementaires doivent être installés sur les vélos. Il faudra un blanc à l’avant, un rouge à l’arrière et un pour chaque roue : blanc ou jaune à l’avant et blanc ou rouge à l’arrière. « C’est important d’avoir ces quatre réflecteurs là et aussi, des lumières électriques sur soi. C’est facile à traîner, tout petit, léger, facile à installer à la tombée de la nuit. » Il faudra une lumière blanche à l’avant, rouge à l’arrière, clignotantes ou non, pour s’assurer d’être visible sur la route le soir.

Quatre réflecteurs réglementaires doivent être installés sur les vélos. Photo : iStock

Les réflexes

Pour l’olympien Raphaël Gagné, au-delà de la bonne santé du vélo, il importe aussi d’être bien préparé et d’adopter les bons réflexes sur la route. Au printemps, la vigilance est de mise pour éviter les nids de poule. « Il faut regarder loin devant, on espère que les automobilistes nous donnent peut-être plus de place ces temps-ci, même s’il y a moins de place sur la chaussée parce qu’il faut éviter les trous. » L’athlète, qui roule environ 800 heures par année, souligne que pour ceux qui ne se sont pas entraînés à l’intérieur l’hiver, viser un terrain plat en début de saison et rouler moins longtemps serait certainement une bonne idée. « Un des principes fondamentaux de l’entraînement c’est la progression. Si on débute trop intensément ou trop longuement et qu'on fait trop de kilomètres trop rapide, on risque de se blesser. »

Au printemps, la vigilance est de mise pour éviter les nids de poule. Photo : iStock

Raphaël Gagné sera du Championnat de vélo de montagne au mont Saint-Anne cet été. Entre-temps, il s’entraînera en montagne en début mai, quand la glace et l’humidité auront disparu des sentiers.

D'après les informations de Mireille Roberge