Inondations au N.-B. : la Transcanadienne sur le point de fermer entre Moncton et Fredericton

L'autoroute Transcanadienne sera fermée à la circulation entre Fredericton et Moncton dès mercredi soir, en raison des inondations qui touchent les communautés le long du fleuve Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Pendant ce temps, au moins 490 personnes ont dû quitter leur résidence en raison des inondations.

La fermeture de l’autoroute 2 entrera en vigueur à 21 h mercredi et touchera une portion de route de près de 150 km, située entre Oromocto et River Glade. Les automobilistes qui circulent entre les deux villes devront faire un détour et passer par Saint-Jean.

En 2018, des inondations historiques avaient forcé la fermeture du même tronçon de l'autoroute pendant plusieurs jours.

Des centaines d’évacuations

Des centaines de Néo-Brunswickois ont décidé de quitter leurs résidences, selon la Croix-Rouge, surtout dans les régions de Fredericton, Grand Lake et Jemseg, ainsi qu’à Saint-Jean et Grand Bay-Westfield plus au sud.

Le niveau de l’eau a légèrement diminué dans la région de Fredericton, mais l’Organisation des mesures d’urgence avertit les résidents que l’eau pourrait recommencer à monter et que le pire pourrait être à venir.

Avec la pluie et les températures qui augmentent dans le nord du Nouveau-Brunswick, on s’attend à ce que le niveau de l’eau continue à augmenter en fin de semaine , a déclaré le directeur des mesures d'urgence de Fredericton, Wayne Tallon.

Plus de détails à venir.