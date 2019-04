Le water-polo saskatchewanais à la sauce fransaskoise

Il suffit d’un après-midi au Centre aquatique Lawson pour constater une présence francophone aux alentours de la piscine.

Il y a douze ans, Water Polo Saskatchewan a confié le poste de directeur général à Cyril Dorgigné, un natif de Nice, en France. À son entrée en poste, il s’était fait confier le mandat de hisser la province parmi les meilleures au Canada.

Cyril Dorgigné sera l’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine aux Universiades cet été, à Naples, en Italie. Photo : Radio-Canada

Sur le site Water Polo Saskatchewan, il est décrit comme étant « celui qui a élevé » le niveau de la discipline dans la province.

« Nous sommes partis de zéro. Il n’y avait pas beaucoup d’athlètes. Chaque année, au championnat national, la Saskatchewan [Team Sask] terminait parmi les deux pires équipes… Il a fallu partir de zéro et construire des bases solides », se remémore Cyril Dorgigné.

Cyril Dorgigné admet avoir fait preuve de patience avant de savourer le fruit de ses efforts. Depuis 2012, la province remporte, au minimum, une médaille par an à l’échelle nationale. Aussi, de plus en plus de joueurs et d’entraîneurs sont sélectionnés pour représenter le Canada sur la scène internationale, observe le directeur général.

Le patron a initié sa fille Lucia, âgée de 9 ans, au water-polo. Elle en est peut-être à ses premiers pas, mais elle a déjà un but bien précis : « Je joue pour l’Armada [le club local], mais plus tard, quand je vais être grande, je veux jouer pour Team Sask pour que mon père puisse être mon entraîneur. »

Lucia Dorgigné est la fille de Cyril, le directeur général de Water Polo Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Duo frère et sœur devant le filet

Il n’y a pas que la famille Dorgigné qui est bien connue dans l’univers du water-polo saskatchewanais. Les Lapierre ne donnent pas leur place eux non plus.

Simone, 13 ans, joue depuis maintenant quatre ans. Voyant que sa soeur avait du plaisir, son frère Adrien, 11 ans, l’a imité l’année suivante.

« Notre mère a trouvé un dépliant qui annonçait des essais gratuits avec l’Armada. On a essayé et on a aimé », explique simplement l’aînée qui fait également de la natation au niveau compétitif.

Adrien, 11 ans, et sa sœur Simone, 13 ans, servent tous les deux au poste de gardien au sein des équipes locale et provinciale. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Les Lapierre se disent « chanceux » de pouvoir compter sur la présence de Cyril Dorgigné, qui peut leur prodiguer des conseils dans la langue maternelle de ces deux élèves de l’École Monseigneur de Laval à Regina.

C’est plus facile de recevoir des conseils en français. Adrien Lapierre

« Dans mon équipe, il n’y a que moi qui parle français, alors quand il me parle, personne d’autre [ne] peut comprendre », remarque Simone en riant.

La maman pas maman

Hélène Careau navigue dans l’entourage des clubs de water-polo où elle se fait régulièrement poser la sempiternelle question : « Vous êtes la maman de qui ? ».

On lui a posé la question tellement souvent qu’elle a trouvé une réponse humoristique : « L’enfant, c’est moi (rires). J’ai commencé à jouer à 48 ans, il y a sept ans. Je nage dans la ligue des adultes, je m’entraîne avec l’équipe des moins de 19 ans et je suis bénévole depuis quatre ans », énumère-t-elle.

Son plus beau souvenir, relié au water-polo, remonte à 2017 lorsqu’elle avait participé aux Championnats du monde des maîtres à Budapest, en Hongrie. Ce tournoi, organisé par la Fédération internationale de natation, permet aux amateurs de vivre la vie d’un athlète professionnel pendant quelques jours.

Hélène Careau a remporté la médaille d’or dans la catégorie des 50 ans et plus avec une équipe basée à Calgary.

« La foule était incroyable. La Hongrie est le berceau du water-polo. L’ambiance ressemble à celle d’un match de hockey au Canada. Ce sont des passionnés : les gradins étaient remplis et les matchs étaient présentés à la télévision. Ce fut une expérience vraiment extraordinaire », se souvient-elle.

Hélène Careau a commencé à jouer au water-polo à 48 ans, il y a sept ans. Photo : Radio-Canada

L’implication de ces Fransaskois dans le domaine du water polo témoigne du fait qu’il n’y a pas d’âge pour commencer à vivre une passion et que l’atteinte de ses rêves n’est parfois qu’une question de temps.