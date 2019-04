« Il y a zéro problème de code d’éthique [me concernant] », dit le ministre de l’Économie

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, affirme sans détour qu'il n'est impliqué dans aucun conflit d'intérêts, alors que la commissaire à l'éthique et à la déontologie a annoncé mardi qu'elle ouvrirait une enquête le concernant.

Toute cette histoire découle de la nomination la semaine dernière de Guy LeBlanc à la tête d’Investissement Québec, un ami du ministre, et de l’information véhiculée par des médias selon laquelle Pierre Fitzgibbon a vendu, avant cette nomination, les actions qu’il détenait dans l’entreprise Move Protéine, dont le président est Renaud LeBlanc, le fils de Guy LeBlanc.

Ces allégations ont été reprises par les députés Vincent Marissal de QS et Martin Ouellet du PQ.

Pierre Fitzgibbon, qui avait convoqué les journalistes à ce sujet mercredi matin pour « parler à la population », confirme que Guy Leblanc est bien son ami et qu’il a effectivement vendu les actions de Move Protein en novembre, transaction qui s'est matérialisée le 15 avril, trois jours avant la nomination de M. Leblanc.

Une question de compétence, pas d’amitié

Après avoir réitéré que Guy Leblanc était « le meilleur candidat qui était disponible » pour Investissement Québec et rappelé que son opinion était notamment corroborée par celle de Monique Leroux, présidente du conseil d’administration d’Investissement Québec, M. Fitzgibbon a déclaré que « ce dossier-là est clos » et qu’il n’avait plus l’intention d’en parler.

« Moi je vous dis que je l’ai choisi pour la compétence », a-t-il ensuite poursuivi, indiquant que tous seront d’accord avec lui dans trois au quatre ans, quand Guy Leblanc aura fait ses preuves.

Il prévient que d’autres nominations viendront à Investissement Québec, et qu’il risque de connaître aussi les heureux élus.

« La bibitte Fitzgibbon ça vient avec un bagage.[…] Je connais beaucoup de monde », lance-t-il.

Est-ce qu’on veut un ministre de l’Économie qui connaît l’économie ou on veut un journaliste qui n’aura pas d’amis dans le domaine des affaires et qui n’aura pas de connaissances? Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon

La vente de Move Protéine est un hasard

Quant au problème avec Move Protéine, il vient de la loi elle-même, dit-il, et n'a rien à voir avec le mandat sans droit de regard dans lequel se trouvent certains de ses avoirs.

M. Fitzgibbon a ainsi expliqué que 60 % de ses « actifs personnels » sont des actions de compagnies transigées en bourse, actions qui sont depuis le mois de novembre sujettes à un tel mandat.

« Je n’ai aucune idée de ce qu’il y a là-dedans depuis le mois de novembre », assure le ministre.

Le hic, souligne-t-il, vient des parts qu’il détenait dans 13 compagnies privées, comme Move Protéine, car ces dernières ne peuvent pas être soumises à un mandataire sans droit de regard.

« La loi ne le permet pas », justifie-t-il.

Pierre Fitzgibbon affirme que depuis son élection, toutes ses parts dans des compagnies privées sont à vendre.

« J’avais 13 compagnies privées, j’en ai vendu 2 à date », mentionne-t-il.

Selon lui, c’est bien un hasard si Move Protéine a été une des premières à être vendues.

Il promet que d’ici à ce qu’elles le soient toutes, il sera exclu des discussions si d’aventure l’une des compagnies concernées avaient des demandes à faire à son ministère.