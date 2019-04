Payer ses impôts fonciers avec le bitcoin

En ouvrant la porte à la cryptomonnaie, la municipalité cherche à évaluer sa pertinence et identifier les autres façons dont elle pourrait être utilisée, comme pour le paiement de services ou d’activités récréatives.

Les gens qui possèdent déjà des bitcoins peuvent donc effectuer leur paiement avec l’intermédiaire Coinberry en se rendant sur le portail en ligne de la municipalité.

À Innisfil, les résidents se posent toutefois plusieurs questions quant à l’avantage de payer avec le bitcoin et jugent ne pas avoir suffisamment d’informations sur le sujet.

La municipalité d'Innisfil permet aux résidents de payer leurs impôts fonciers avec la cryptomonnaie. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Plusieurs affirment ne pas être familiers avec la technologie.

Gary Garbutt s’y connaît un peu et admet être surpris de l’initiative de la municipalité. Il croit que l’utilité du bitcoin est davantage liée au commerce international et non à des paiements locaux.

Je ne vois pas pourquoi les gens utiliseraient le bitcoin pour payer des impôts. Je crois que le bitcoin est la direction de l’avenir, mais cela va prendre du temps , lance-t-il.

La Municipalité d'Innisfil ne s’attend pas nécessairement à ce que de nombreuses personnes paient avec le bitcoin dès la première année.

Elle a entre autres décidé de tester la technologie, car cela n’entraîne pas de coûts supplémentaires.

Cela nous prépare pour l’avenir. La cryptomonnaie est assez récente. C’est un bon moyen de la tester. Johnny Keogh, coordonnateur des communications, Municipalité d’Innisfil

Le porte-parole Johnny Keogh affirme qu’au moins un propriétaire a déjà démontré un fort intérêt pour la nouvelle mode de paiement.

Le coordonnateur des communications pour la Municipalité d'Innisfil, Johnny Keogh. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Susciter la curiosité des entrepreneurs

L’initiative a interpellé certains entrepreneurs qui s’intéressent particulièrement aux nouvelles technologies.

Lorsqu’il a pris connaissance de la nouvelle, l’entrepreneur montréalais Daniel Caissy a rapidement contacté la Municipalité d’Innisfil, dans l’espoir de créer un partenariat avec sa compagnie BIGLIG.

Il y a un message lancé qui dit à tous les entrepreneurs et innovateurs : allez dans cette ville-là, on est capable d’innover. Daniel Caissy, entrepreneur

L’un des projets de M. Caissy est d’utiliser la cryptomonnaie pour créer un système de loyauté sportive.

Il est en train d’élaborer un système où les gens pourront collecter des crédits en cryptomonnaie en participant à des activités sportives. Ils pourront ensuite les utiliser pour effectuer des paiements, comme leurs impôts fonciers.

L’homme d’affaires croit que la municipalité d’Innisfil est en bonne position pour attirer des entrepreneurs avec le nouveau projet pilote. Des villes comme Innisfil, on en voudrait partout , s’exclame-t-il.

La fondatrice de la firme de recherche Octonomics, Elisabeth Préfontaine, juge qu’Innisfil pave ainsi la voie à l’utilisation de nouvelles technologies en politique municipale.

Ça démontre de l'ouverture envers l'innovation. Ça prend des visionnaires. Il faut avoir du courage pour essayer quelque chose de nouveau. Elisabeth Préfontaine, entrepreneure en technologie financière

Selon elle, les millénariaux seront plus enclins à utiliser le bitcoin comme mode de paiement. Elle explique qu’il s’agit-là d’un phénomène générationnel. Peut-être que les gens plus âgés ne feront pas partie des premiers utilisateurs de ce projet pilote.

Les propriétaires pourront payer leurs impôts fonciers avec le bitcoin pour une durée d’un an environ.

Le conseil municipal étudiera ensuite l’efficacité du projet pilote et déterminera s’il se poursuivra et si la méthode de paiement sera offerte pour d’autres services.