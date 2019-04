Rivière Magog : des riverains sur le qui-vive

Le niveau maximum a été atteint au cours des dernières heures sur le lac Magog. Ça nous oblige à ouvrir au maximum le barrage Rock Forest qui retient l'eau au lac Magog. Ça va faire que le débit sera au maximum sur la rivière Magog. Lorsque le débit augmente, il y a quelques endroits qui peuvent être problématiques , explique le directeur d'Hydro-Sherbrooke, Christian Laprise.

L'Organisation municipale de la sécurité civile de Sherbrooke a été saisie de la situation mardi soir. Des sacs de sable ont été distribués aux riverains en prévention.

Le barrage a été ouvert au maximum à 10 h mercredi matin. Le débit est peut-être à son maximum présentement, mais on ne sait pas la quantité de pluie qui tombera alors on est aux aguets , ajoute-t-il.

La situation est entre les barrages Rock Forest et Drummond et une trentaine de résidences sont touchées.

Pour l'instant, il n'y a pas de maisons inondées. On est en prévention. On assiste les gens du secteur. On va maintenir la communication avec les résidents. On comprend qu'ils aient des craintes. Tout ce qu'on fait, c'est contrôlé même si on va arriver à des niveaux qu'on a rarement vu , soutient le coordonnateur des mesures d'urgence à la ville de Sherbrooke, Stéphane Simoneau.

La veille des autorités dans le secteur sera assurée tant que la situation l'exigera.