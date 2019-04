Pailles, barquettes, gobelets… Montréal veut réduire l’utilisation d’objets à usage unique

La Ville de Montréal compte déposer au printemps 2020 un projet de règlement visant à limiter l'utilisation d'objets à usage unique sur son territoire, ont annoncé mercredi la mairesse Valérie Plante et la responsable de la transition écologique et de la résilience, Laurence Lavigne Lalonde.

Le Service de l’environnement de la Ville entreprend donc des démarches pour réduire ou limiter l’utilisation de contenants et de gobelets en mousse de polystyrène, de barquettes en polystyrène utilisées pour emballer la viande, le poisson ou les légumes, de pailles ou d’ustensiles en plastique.

La Ville veut ainsi s’attaquer à la pollution engendrée par ces articles qui ne servent qu’une fois, mais dont la décomposition peut prendre des centaines d’années.

« Nous souhaitons en arriver rapidement à des résultats en matière de réduction des déchets sur le territoire montréalais. Non seulement cela a un impact direct sur les citoyennes et citoyens, mais également sur notre environnement et sur nos finances publiques », a indiqué Laurence Lavigne Lalonde dans un communiqué.

La Ville de Vancouver a adopté l’an dernier une réglementation qui limitera l’utilisation de contenants et d’emballages jetables à compter du 1er juin prochain.

