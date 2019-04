Le logo de l'ONF restauré

Fait d'aluminium, le logo créé par Georges Beaupré sera nettoyé avant d'être installé à l'intérieur de la nouvelle maison de l'ONF aux premiers étages de l'Îlot Balmoral, qui est l'un des projets immobiliers qui changent le visage du centre-ville de Montréal.

Le retrait du logo a donné lieu à une cérémonie en présence des membres de la famille du créateur du logo, d'employés actuels et anciens de l'ONF, de cinéastes et de membres d'Héritage Montréal.

Quant aux lettres « Office national du film du Canada / National Film Board of Canada », elles sont toujours sur l'édifice et seront retirées plus tard avant d'être nettoyées et entreposées. On ne sait pas encore quel usage leur sera réservé.

En 1968, le designer graphique Georges Beaupré est directeur artistique au service de la publicité de l'ONF lorsqu'il conçoit le logo de « l'Homme qui voit ». Georges Beaupré est décédé en 1986.

Son dessin représente l'homme […]. Les bras levés et les mains jointes suggèrent la célébration. La tête est semblable à l'iris d'un œil. C'est l'homme qui voit. C'est l'homme visionnaire, l'homme animé et peut-être même l'homme mis à nu. Hugo McPherson, commissaire, le 9 juillet 1970, dans une note de service au personnel de l'ONF

Producteur public canadien d'œuvres audiovisuelles, l'ONF a pignon sur rue, chemin de la Côte-de-Liesse, depuis 1956. À l'époque, la production cinématographique nécessitait de vastes espaces.

L'ONF a amorcé un virage important il y a plusieurs années, se tournant vers la production de contenu numérique.

Son déménagement dans le Quartier des spectacles, où l'ONF sera locataire de la Société d'habitation et de développement de Montréal, avait été annoncé en septembre 2014.